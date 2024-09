Joe Manganiello jako Crocodile w One Piece. Obsadzono również Nico Robin!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Strona internetowa Netflix Tudum przypadkowo ujawniła nowych członków obsady One Piece. Pomyłka została zauważona po opublikowaniu zaktualizowanej zapowiedzi 2. sezonu wraz z materiałami związanymi z Jeffem Wardem (serialowy Buggy). Tam znalazł się slajd ze zdjęciami, na których przedstawiono, kto wcieli się w Crocodile'a oraz Nico Robin.

Obsadzono Crocodile'a i Nico Robin w One Piece

Według tej zapowiedzi Crocodile'a zagra Joe Manganiello, który znany jest z serialu True Blood, roli Deathstroke'a w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera czy serii Magic Mike.

Z kolei w Miss All Sunday, czyli Nico Robin, wcieli się rosyjska aktorska Lera Abova, która zagrała w filmie Anna oraz serialu Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

Fanowskie strony już zaczęły tworzyć grafiki, jak Lera Abova mogłaby wyglądać w serialu jako Nico Robin. Zobaczcie poniżej.

Należy zaznaczyć, że Netflix jeszcze oficjalnie nie ogłosił nowych nazwisk w obsadzie One Piece. Prawdopodobnie nowy materiał miał zostać opublikowany w czasie wydarzenia Geeked Week Netflixa, które odbędzie się 19 września.

Kim są Crocodile i Nico Robin?

Crocodile, znany też jako Mr 0, to jeden z największych złoczyńców w One Piece. Był przywódcą tajemniczej organizacji przestępczej Baroque Works. Był też jednym z siedmiu wojowników mórz i jeden z najpotężniejszych wrogów Załogi Słomkowego Kapelusza. Jest wysoki, umięśniony, a także pali cygara a zamiast lewej ręki ma złoty hak. Zjadł pias-piaskowoc, który umożliwia mu tworzenie, kontrolowanie i przemianę w piasek.

Natomiast Nico Robin to archeolożka z dramatyczną przeszłością, którą poznajemy jako członkinię Baroque Works. Jej pseudonim to Miss All Sunday. Potrafi czytać poneglyphy, dlatego jest ścigana przez Globalny Rząd. Zjadła kwiat-kwiatowoc, który pozwala jej replikować i rozsiewać swoje części ciała na powierzchni każdego obiektu lub żyjącego stworzenia. Ostatecznie dołącza do Załogi Słomkowego Kapelusza.

One Piece - Crocodile i Nico Robin

Te informacje o obsadzie zaskakują, ponieważ wcześniej potwierdzono, że w 2. sezonie zostaną zaadaptowane wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden oraz Drum Island. A Crocodile oraz Nico Robin związani są z dużym arc'iem o Alabaście, który następuje zaraz po Drum Island. Możliwe, że zostaną wprowadzeni już w 2. serii.

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

