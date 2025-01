100 dni do matury. Film Ekipy o licealiście napadającym na Ministerstwo Nauki

fot. Karolina Grabowska

Nowa polska produkcja opowie o młodym chłopaku, który nie chce jeszcze wchodzić w nowy etap życia zdając maturę. Wymyśla więc kreatywny sposób, aby doprowadzić do przedłużenia swojego okresu młodości. 100 dni do matury to historia o pierwszych ważnych wyborach w życiu i próbie zatrzymania nieustannie pędzącego czasu.

100 dni do matury - zdjęcia

100 dni do matury - zwiastun

100 dni do matury - fabuła, premiera

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza jest paczka bliskich znajomych niż zbliżający się egzamin. Gdy dociera do niego, że koniec liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i zagwarantować sobie jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby zatrzymać przyjaciół przed wkroczeniem w dorosłość, chce włamać się do nowego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do szalonej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

Za reżyserię produkcji będzie odpowiedzialny Mikołaj Piszczan. Pojawią się w niej Bartek Laskowski, Hania Puchalska, Patryk Baran, Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski , Dominik Kwolczak, Patryk Lubaś, Małgorzata Foremniak, Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik oraz Radosław Krzyżowski. Scenarzystą filmu jest Łukasz Zdanowski, a za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio.

Premiera filmu odbędzie się 28 lutego.