One Piece - porównanie scen z aktorskiego serialu i anime. To będzie wierna adaptacja!

fot. materiały prasowe

Głównym bohaterem aktorskiego serialu One Piece jest Monkey D. Luffy. To młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Serial od Netflixa, podobnie jak słynne anime, powstał na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Eiichirō Ody. Tytuł ma na całym świecie rzesze oddanych fanów, którzy uwielbiają przygody Luffy'ego i jego załogi. Więc nie dziwi, że przed twórcami stało ekstremalnie trudne zadanie, aby przenieść historię z kart japońskiego komiksu na mały ekran. Po teaserze i zwiastunie możemy stwierdzić z pewną ulgą, że ta serialowa adaptacja będzie wierna materiałowy źródłowemu na tyle, na ile się da. Efekt wygląda zdumiewająco dobrze.

Zobaczcie poniżej porównanie scen z aktorskiego serialu One Piece z anime. W teaserze i zwiastunie mogliśmy dostrzec wiele ikonicznych scen, jak Luffy (Iñaki Godoy) zgadzający się udzielić pomocy Nami (Emily Rudd) czy charakterystyczne style walki głównych bohaterów takich jak Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Skylar) czy Buggy (Jeff Ward). W galerii nie zabrakło też kilku easter eggów. Sprawdźcie poniżej, jak ogromnie serial jest podobny do anime.

One Piece - porównanie aktorskiego serialu z anime

Luffy chce zostać Królem Piratów, o czym będzie informować każdego, kogo spotka.