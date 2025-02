Zwiastun The Actor, nowego filmu twórców Anomalisy z amnezją w tle. Klimat noir wylewa się z ekranu!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

The Actor to nowy film w reżyserii Duke'a Johnsona, dla którego będzie to solowy debiut za kamerą. Wcześniej razem z Charlim Kaufmanem otrzymał nominację do Oscara za film Anomalisa. Sam Kaufman także pracuje przy nowym filmie swojego kolegi po fachu. Nagrodzony Oscarem za Zakochanego bez pamięci będzie pełnić rolę producenta wykonawczego. Johnson napisał scenariusz razem z Stephenem Cooneyem, a całość bazuje na powieści Memory autorstwa Donalda E. Westlake'a.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun noirowego filmu z motywem amnezji w centrum historii i André Hollandem w roli głównej.

The Actor - co wiadomo o filmie?

Paul Cole (André Holland) zostaje porzucony w tajemniczym, małym miasteczku. Nie pamięta kim jest i jak się tam dostał. Bez wiedzy na temat tego, kim jest i co zrobić dalej, zaczyna życie od początku. Tak poznaje Ednę (Gemma Chan), która lokalnie zajmuje się tworzeniem kostiumów. Szczątki jego przeszłości zaczynają wychodzić na wierzch, a on stara się znaleźć drogę do domu. Czas jednak płynie szybko, książki nie można oceniać po okładce i jest niejasne, które z jego tożsamości są faktycznie prawdziwe.

W obsadzie znajduje się: André Holland, Gemma Chan, May Calamawy, Asim Chaudhry, Joe Cole, Fabien Frankel, Olwen Fouéré, Edward Hogg, Toby Jones, Youssef Kerkour, Simon McBurney, Tanya Reynolds, Tracey Ullman oraz Scott Alexander Young.