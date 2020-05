One Piece - producent aktorskiego serialu o skali produkcji i castingu

Netflix pracuje nad aktorską adaptacją mangi i anime One Piece. Za produkcję odpowiada Tomorrow Studios. Marty Adelstein, producent serialu, ujawnił, że zdjęcia do projektu mają rozpocząć się w sierpniu w Kapsztadzie, jednak zapewne zostaną przesunięte, najpóźniej do września. Zdradził, że produkcja będzie miała ogromny rozmach. Powiedział, że serial Snowpiercer, za który również odpowiadał był dużym projektem, jednak One Piece jest jeszcze większym. Scenariusze do 10 odcinków serii są gotowe i niedługo ma rozpocząć się casting.

Japoński oryginał opowiada o przygodach załogi pirackiego statku Słomkowy Kapelusz, dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzy on, aby odnaleźć najcenniejszy, tytułowy skarb. W skład załogi statku wchodzą między innymi Nami, Roronoa Zoro oraz Usopp. Steven Maeda (Zagubieni, Z Archiwum X) został showrunnerem, scenarzystą i producentem wykonawczym projektu Netflixa. Wspomoże go Matt Owens (Luke Cage), który będzie piastował stanowiska scenarzysty i producenta wykonawczego.