Co skrywa zwiastun 2. sezonu One Piece? Easter eggi, nowi bohaterowie i miejsca z mangi

Fani One Piece w końcu doczekali się zwiastuna 2. sezonu aktorskiej adaptacji mangi Eiichirō Ody. Serial zadebiutuje na Netfliskie dopiero w 2026 roku, ale już wiadomo, że powstanie kolejna seria.

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr). Niestety zabrakło też kilku innych wyczekiwanych postaci, jak Corcodile’a, Crocusa czy Tashigi.

Sprawdźcie w poniższej galerii, co zdradza zwiastun 2. sezonu One Piece oraz jakie easter eggi umieścili w nim twórcy serialu. Ostrzegamy o drobnych spoilerach z mangi.

One Piece - 2. sezon