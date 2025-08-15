Co skrywa zwiastun 2. sezonu One Piece? Easter eggi, nowi bohaterowie i miejsca z mangi
Netflix kilka dni temu udostępnił pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece. Rozkładamy go na części pierwsze, aby sprawdzić, czego możemy się spodziewać po nowej historii oraz jakie easter eggi z mangi ukryli w nim twórcy.
Netflix kilka dni temu udostępnił pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece. Rozkładamy go na części pierwsze, aby sprawdzić, czego możemy się spodziewać po nowej historii oraz jakie easter eggi z mangi ukryli w nim twórcy.
Fani One Piece w końcu doczekali się zwiastuna 2. sezonu aktorskiej adaptacji mangi Eiichirō Ody. Serial zadebiutuje na Netfliskie dopiero w 2026 roku, ale już wiadomo, że powstanie kolejna seria.
Czytaj więcej: Pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece! Hit Netflixa powraca i dostaje zielone światło na 3. serię
Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr). Niestety zabrakło też kilku innych wyczekiwanych postaci, jak Corcodile’a, Crocusa czy Tashigi.
Sprawdźcie w poniższej galerii, co zdradza zwiastun 2. sezonu One Piece oraz jakie easter eggi umieścili w nim twórcy serialu. Ostrzegamy o drobnych spoilerach z mangi.
One Piece - 2. sezon
Źródło: fandomwire.com // Youtube kanał One Piece Explained
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1962, kończy 63 lat