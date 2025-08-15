Przeczytaj w weekend
Co skrywa zwiastun 2. sezonu One Piece? Easter eggi, nowi bohaterowie i miejsca z mangi

Netflix kilka dni temu udostępnił pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece. Rozkładamy go na części pierwsze, aby sprawdzić, czego możemy się spodziewać po nowej historii oraz jakie easter eggi z mangi ukryli w nim twórcy.
placeholder

Netflix kilka dni temu udostępnił pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece. Rozkładamy go na części pierwsze, aby sprawdzić, czego możemy się spodziewać po nowej historii oraz jakie easter eggi z mangi ukryli w nim twórcy.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
One Piece - 2. sezon fot. Netflix
Fani One Piece w końcu doczekali się zwiastuna 2. sezonu aktorskiej adaptacji mangi Eiichirō Ody. Serial zadebiutuje na Netfliskie dopiero w 2026 roku, ale już wiadomo, że powstanie kolejna seria. 

Czytaj więcej: Pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece! Hit Netflixa powraca i dostaje zielone światło na 3. serię

Do swoich ról powrócili Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Emily Rudd jako Nami, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Jacob Romero jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Załoga Słomkowego Kapelusza wyrusza w nową podróż, aby zdobyć legendarny skarb One Piece. Już wcześniej podano, że nowa seria zaadaptuje wątki Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. I niektóre z tych miejsc możemy zobaczyć w zwiastunie. Widzowie dostali też pierwsze spojrzenia na nowych bohaterów, jak Vivi (Charithra Chandran) czy Smokera (Callum Kerr). Niestety zabrakło też kilku innych wyczekiwanych postaci, jak Corcodile’a, Crocusa czy Tashigi.

Sprawdźcie w poniższej galerii, co zdradza zwiastun 2. sezonu One Piece oraz jakie easter eggi umieścili w nim twórcy serialu. Ostrzegamy o drobnych spoilerach z mangi. 

One Piece - 2. sezon

One Piece - 2. sezon

Zwiastun zaczyna się od sceny, w której załoga Słomkowego Kapelusza zbliża się do Red Line, długiego kontynentu, który obiega cały świat. Słyszymy też w tle odgłos wieloryba. Fani mangi wiedzą, że to Laboon, którego widzimy w późniejszym ujęciu.

arrow-left
One Piece - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: fandomwire.com // Youtube kanał One Piece Explained

Powiązane seriale

8,3

2023
Oglądaj TERAZ One Piece Przygodowy

