Cyberpunk 2077 - Opencritic ostrzega przed grą i zarzuca twórcom manipulację

CD Projekt

OpenCritic to serwis zbierający recenzje gier, dzięki któremu użytkownicy mogą sprawdzić średnią ocen lub szybko odnaleźć testy interesujących ich produkcji. Teraz, po raz pierwszy w historii tej strony, pojawiło się tam ostrzeżenie przed jedną produkcją, a konkretnie... Cyberpunk 2077 w wersji na poprzednią generację konsol (PlayStation 4, Xbox One).

Chodzi oczywiście o chęć poinformowania użytkowników o niezadowalającym stanie technicznym dzieła CD Projekt RED w wersji na starsze konsole. Jakość gry na PS4 i XONE zdecydowanie odbiega od wersji pecetowej, którą otrzymali recenzenci. Samo ostrzeżenie nie zniknie w najbliższym czasie i ma być widoczne aż do lutego przyszłego roku.

Zespół OpenCritic i kilku krytyków podejrzewa, że deweloperzy intencjonalnie ukryli stan gry na Xbox One i PS4, między innymi poprzez zabronienie używania własnych nagrań w recenzjach wideo oraz rezygnację z wysyłania wspomnianych wersji do recenzji.

Na tym się nie skończyło. Na łamach serwisu opublikowano również materiał, zatytułowany "They Knew It Was Wrong. CD Projekt Red Deceived Consumers Anyway" ("Wiedzieli, że to złe. CD Projekt Red i tak oszukał konsumentów"), z którego możemy dowiedzieć się, że CDP RED najprawdopodobniej celowo wprowadzało konsumenta w błąd co do jakości produktu na konsolach. W tekście pojawiają się mocne słowa pod adresem polskiego studia, takie jak: oszustwo, egoizm i wyzysk.

Firma nie odniosła się do publikacji OpenCritic. Jednak kiedy gracze masowo zaczęli raportować problemy gry na platformach minionej generacji CD Projekt zdecydował się dać im możliwość zwrotu gry i odzyskania wydanych na nią pieniędzy.