Opinie o Gladiatorze 2 zaskakują. Jeden z najlepszych filmów w historii

Wygląda na to, że Gladiator 2 może być jednym z najlepszych filmów w karierze Ridleya Scotta, podobnie jak pierwsza część. W Los Angeles odbył się pierwszy oficjalny pokaz dla dziennikarzy, z którego płyną zaskakująco pozytywne opinie. Mimo wcześniejszych przecieków i dobrze przyjętego drugiego zwiastuna, prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że film będzie aż tak dobry. Wszyscy są zgodni: dla takich epickich widowisk stworzono kino. W pokazie brały udział osoby głosujące w Akademii Filmowej oraz Gildii Aktorów, a już teraz mówi się o Oscarach.

Gladiator 2 – opinie

Widzowie jednogłośnie twierdzą, że w Gladiatorze 2 zobaczymy najlepszą drugoplanową rolę 2024 roku. Zdaniem oglądających, Denzel Washington zmierza po Oscara – jego rola skradła show, dodając filmowi wyjątkowej jakości. Washington tworzy postać, którą ogląda się z rosnącą przyjemnością, a sam aktor sprawia wrażenie, jakby czerpał z niej ogromną frajdę. Ogólnie aktorskie kreacje są bardzo chwalone, a wyróżnienia otrzymali jeszcze Paul Mescal w roli Lucjusza oraz Pedro Pascal jako jego wróg.

Recenzje podkreślają, że pod względem epickiego rozmachu i scen akcji Gladiator 2 to film niezwykle bogaty, pełen kapitalnie przemyślanych i zrealizowanych scen oraz niesamowitych efektów specjalnych. Pojawiają się opinie, że w tym aspekcie film jest wręcz szalony, i każdy, kto tęsknił za pełnymi rozmachu kostiumowymi widowiskami, wyjdzie z kina zachwycony. Możemy oczekiwać wielu spektakularnych i bardzo krwawych bitew. Wszystko opowiedziane w dynamicznym tempie.

Wielu uznanych krytyków stwierdza, że to najlepszy film Ridleya Scotta od czasów Marsjanina. Jest to szekspirowska opowieść o nadziei, głupocie i władzy w systemie politycznym, który się rozpada. Fabularnie jest duża stawka, a konstrukcja opowieści jest dobrze przemyślana. Reżyser nie tylko uchwycił ducha Gladiatora, ale także stworzył film, który pewnie stoi na własnych nogach, będąc nie tylko godnym sequelem, ale także świetnym kinem samym w sobie. Pada argument, że to jedno z takich wydarzeń na ekranie, które sprawiają, że w widz budzi się na nowo miłość do kina, bo rozpala w nim emocje, jakich wiele, nawet najlepszych dzieł, nie potrafi wyzwolić. Najczęściej padają słowa: najlepszy film roku i jeden z najlepszych sequeli w historii.

W dwóch mniej entuzjastycznych opiniach, choć wciąż pozytywnych, czytamy, że pod jednym względem film nie dorównuje pierwszej części. Chodzi o emocje – według dwóch dziennikarzy nie rezonują one tak mocno jak poprzednio, co wynika z pewnej powierzchowności fabuły oraz kreacji Paula Mescala, który nie dorównuje postaci Maximusa. Te opinie stoją w kontrze do przeważająco pozytywnych recenzji, które chwalą emocjonalność i grę Mescala.

Gladiator 2 – premiera w listopadzie 2024 roku.