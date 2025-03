fot. materiały prasowe

Reklama

Amerykańska platforma Hulu opublikowała pełny zwiastun szóstego i zarazem finałowego sezonu serialu Opowieść podręcznej, który zapowiada zakończenie historii docenianej od lat. Dochodzi do rebelii, która przeradza się w wojnę o wolność.

Opowieść podręcznej - zwiastun

Opowieść podręcznej - co wiemy o finałowym sezonie?

Fani czekali na nowe odcinki ponad dwa lata. W obsadzie są Elisabeth Moss, O-T Fagbenle, Max Minghella, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Ann Dowd, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine oraz Josh Charles. Showrunnerami są Eric Tuchman oraz Yahlin Chang.

Opowieść podręcznej - fabuła 6. sezonu

Determinacja June wciąga ją z powrotem do walki z Gileadem. Luke i Moira dołączają do ruchu oporu. Serena stara się zreformować Gilead, a Lawrence i Lydia mierzą się z tym, co zrobili. Nick natomiast staje przed innymi wyzwaniami, które poddają próbie jego charakter. Finałowy rozdział historii June podkreśla wagę nadziei, odwagi, solidarności i determinacji w walce o sprawiedliwość i wolność.

Amerykańska premiera odbędzie się 8 kwietnia 2025 roku. Na początek trzy odcinki. Na razie nie ma potwierdzenia, czy równocześnie serial trafi do Polski.