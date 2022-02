Oppenheimer - Cillian Murphy na zdjęciu z filmu Christophera Nolana

BBC One

Oppenheimer będzie nowym filmem w reżyserii Christophera Nolana. Projekt będzie miał gwiazdorską obsadę i żartuje się, że już połowa Hollywood ma angaż w następnym dziele reżysera. Główną rolę zagra Cillian Murphy, którego widzimy na pierwszym oficjalnym zdjęcie. The Hollywood Reporter donosi, że do obsady dołączyli Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh oraz David Krumholtz (Kroniki Times Square).

Oppenheimer - Cillian Murphy na zdjęciu

fot. UNIVERSAL PICTURES

W obsadzie są też Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid i Matthew Modine. Nie ujawniono na ten moment, jaka rola przypadła nowym aktorom w obsadzie. Ostatnia duża rola Ehrenreicha to oczywiście młodsze wcielenie Hana Solo w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Zdjęcia do filmu Nolana mają rozpocząć się jeszcze w lutym 2022 roku.

Oppenheimer ma być kręcony kamerami IMAX. Będzie to thriller o człowieku, który musi zaryzykować zniszczenie świata, aby go uratować. Oppenheimer jest znany jako twórca bomby atomowej. Christopher Nolan wyreżyseruje na podstawie własnego scenariusza opartego na książce nagrodzonej Pulitzerem pod tytułem: American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Ustalona data premiery filmu to 21 lipca 2023 roku.