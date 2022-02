Elden Ring ze szczegółami. Nowy zwiastun przedstawia najważniejsze informacje o grze

fot. Bandai Namco

Oczekiwanie powoli dobiega końca i Elden Ring już 25 lutego trafi na sklepowe półki. Wcześniej do sieci trafił jednak jeszcze jeden zwiastun promujący tę nadchodzącą i wyczekiwaną przez wielu produkcję. Tym razem dostaliśmy materiał znacznie obszerniejszy i podsumowujący najważniejsze informacje. Być może zachęci on do gry osoby, które do tej pory nie czuły się przekonane.

Wideo przedstawia między innymi zarys fabuły, a także pokrótce omawia rozgrywkę, lochy czy nowe mechaniki, takie jak wierzchowiec o imieniu Struga, który pomoże głównemu bohaterowi zarówno w eksploracji, jak i starciach z przeciwnikami. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun w pełnej polskiej wersji językowej.

Elden Ring - nowy zwiastun gry

Elden Ring dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.

