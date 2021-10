Oppenheimer - Chris Nolan wybrał gwiazdę filmu. Kiedy premiera?

fot. Warner

Jak donosi Deadline, Christopher Nolan zdecydował, że tytułową rolę w dramacie biograficznym Oppenheimer zagra Cillian Murphy. Nie jest to też zaskoczenie, bo Nolan bardzo często współpracuje z aktorem. Odpowiedziano też na pytanie, kiedy premiera Oppenheimera. Ustalona data to 21 lipca 2023 roku.

Po raz pierwszy za film Christophera Nolana będzie odpowiadać Universal Pictures. Do tej pory reżyser tworzył wszystkie swoje produkcje dla Warner Bros. Było to jedyne studio, które zdecydowało się spełnić wszystkie oczekiwania Christophera Nolana, które dla wielu innych były zbyt wygórowane. Na czele z zagwarantowaniem 100 dni wyświetlania w kinach zanim produkcja trafi na DVD, Blu-ray i VOD. Nolanowi nie spodobała się taktyka Warner Medi w związku z premierami hybrydowymi, czyli w kinach i VOD. Wielu spekuluje, że to była motywacja jego decyzji o zmianie miejsca.

fot. materiały prasowe

Zobacz także:

Oppenheimer ma być kręcony kamerami IMAX. Będzie to thriller o człowieku, który musi zaryzykować zniszczenie świata, aby go uratować. Oppenheimer jest znany jako twórca bomby atomowej. Christopher Nolan wyreżyseruje na podstawie własnego scenariusza opartego na książce nagrodzonej Pulitzerem pod tytułem: American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Prace na planie mają ruszyć na początku 2022 roku. Za zdjęcia będzie odpowiadać Hoyte Van Hoytema, a Ludwig Goransson powraca po Tenet jako kompozytor muzyki.