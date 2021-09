Christopher Nolan opuszcza Warner Bros. Wybrał studio dla swojego nowego filmu

Źródło: Warner Bros.

Christopher Nolan i Warner Bros. przez wiele lat ściśle współpracowali nad filmami reżysera, wypuszczając razem aż dziewięć produkcji, w tym trylogię Mrocznego Rycerza, Incepcję oraz Tenet z 2020 roku, który okazuje się być ostatnim filmem Nolana dystrybuowanym przez Warner Bros. Wcześniej portal Wall Street Journal zapowiadał, że być może dojdzie do zerwania stosunków, częściowo z powodu rozczarowania twórcy hybrydową dystrybucją premier studia w 2021 roku.

Teraz portal Deadline podaje, że faktycznie tak się dzieje. Christopher Nolan wybrał nowe studio, które zajmie się dystrybucją jego kolejnego filmu. Będzie to Universal Pictures, które uzyskało prawo do sfinansowania projektu opowiadającego o J. Robercie Oppenheimerze, jednego z twórców bomby atomowej. Produkcja ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2022 roku. Do głównej roli podobno przymierzany jest Cillian Murphy. Deadline podaje, że Nolan sondował możliwość współpracy również ze studiem Sony, ale ostatecznie wybór padł na Universal.