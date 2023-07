Oppenheimer - Robert Pattinson miał wpływ na film, a nie jest częścią obsady. Dlaczego?

fot. materiały prasowe

Oppenheimer zapowiada się na kolejną spektakularną produkcję Christophera Nolana. Tym razem reżyser zagłębił się w życie człowieka będącego twórcą bomby atomowej. Okazuje się, że o tej produkcji Nolan rozmawiał już wcześniej z Robertem Pattinsonem, podczas ich pracy nad Tenetem.

Oppenheimer - wpływ Roberta Pattinsona na film

Oto, co powiedział Nolan w wywiadzie z dziennikarką Tarą Hitchcock:

- W trakcie prac nad Tenetem, gdzie odnosimy się do Oppenheimera, Rob i ja napisaliśmy coś o tym niesamowitym momencie, w którym Oppenheimer i naukowiec z Projektu Manhattan nie mogli całkowicie wyeliminować możliwości, że kiedy uruchomili pierwszy gadżet, to pierwsze urządzenie atomowe, mogą rozpocząć reakcję łańcuchową, która zniszczy świat. Użyliśmy tego jako metaforę do Teneta, w którym Rob grał. Jako prezent na koniec zdjęć, dał mi książkę z przemówieniami Oppenheimera z lat 50., w których czytasz te wielkie intelekty próbujące poradzić sobie z ogromnymi konsekwencjami sposobu, w jaki zmienili życie na zawsze, dla nas wszystkich.

Jeśli chodzi o to, dlaczego Pattinson nie był częścią Oppenheimera, Nolan odparł, że "był zajęty" i "obecnie ma duże wzięcie".

Pattinson ponownie wcieli się w rolę Bruce'a Wayne'a w drugiej części Batmana. Niedawno ogłoszono również, że dołączy do obsady komedii o seryjnym mordercy Average Height, Average Build

Oppenheimer - obsada, premiera

Chociaż w Oppenheimerze nie ma Roberta Pattinsona, obsada wciąż jest imponująca. W filmie wystąpią między innymi: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh.

Oppenheimer będzie w kinach już 21 lipca.