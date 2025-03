Disney+ - nowości na kwiecień 2025. Nowe sezony Andora i Doktora Who

fot. materiały prasowe

Kwiecień na Disney+ obfituje w wiele wyczekiwanych nowości. Przede wszystkim powraca z 2. sezonem serial Andor ze świata Gwiezdnych Wojen. Do swoich ról powracają Diego Luna, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller, Denise Gough i Ben Mendelsohn jako Orson Krennic, którego znamy z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie. Ponadto zadebiutują również nowe odcinki z 15. serii Doktora Who. Na uwagę zasługują także seriale Skradzione dziecko oraz Kwestia seksu i śmierci z Michelle Williams. Ale to nie wszystko, co platforma ma do zaproponowania w tym miesiącu.

Zobaczcie poniżej pełną kwietniową rozpiskę nowości na Disney+.

DISNEY+ - premiery na kwiecień 2025

Kwestia seksu i śmierci

Premiera wszystkich odcinków: 4 kwietnia

Serial FX „Kwestia seksu i śmierci” jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.

Doktor Who

Premiera pierwszego odcinka: 12 kwietnia Doktor poznaje Belindę Chandrę. Robi wszystko, żeby pomóc jej wrócić na Ziemię. Powstrzymuje ich jednak jakaś nieznana siła. Będą musieli stawić czoła wielu niebezpieczeństwom i zmierzyć się z tak groźnymi i szalonymi przeciwnikami jak nigdy dotąd. Kolejne odcinki co tydzień.

Skradzione dziecko

Premiera wszystkich odcinków: 16 kwietnia

Pozornie zwyczajna decyzja wywraca świat Elisy, mamy dwójki dzieci, do góry nogami. Kiedy jej 9-letnia córka Lucia prosi o zgodę na pójście do swojej najlepszej przyjaciółki Josie na noc, Elisa się zgadza. Po spotkaniu z Rebeccą – matką Josie – Elisa czuje się uspokojona i zauroczona pełną wdzięku kobietą i jej imponującym domem. Ale kiedy mówi córce dobranoc, nie ma pojęcia, że zaraz zostanie wrzucona w najgorszy koszmar każdego rodzica.

Sekretne życie pingwinów

Premiera wszystkich odcinków: 21 kwietnia

Przez ponad dwa niezwykłe lata, badacz National Geographic Bertie Gregory odkrywał tajemne tradycje, zaskakującą inteligencję i zżyte społeczeństwa towarzyskich pingwinów Wykorzystując najnowocześniejszą technologię i badania naukowe, serial odkryje sekrety gatunków, które zamieszkują wyjątkowe i niekiedy bardzo trudne krajobrazy na całym świecie. Ten program ujawnia, że pingwiny są bardziej podobne do nas, niż kiedykolwiek śmieliśmy marzyć.Producentem wykonawczym trzyczęściowej serii jest National Geographic Explorer-at-Large i zdobywca Oscara® James Cameron.

Andor

Premiera trzech pierwszych odcinków: 23 kwietnia

Nominowany do nagrody Emmy® serial Lucasfilm „Andor” powraca 23 kwietnia z długo oczekiwanym zakończeniem historii. Drugi sezon rozgrywa się w momencie, gdy zbliża się wojna, a Cassian staje się kluczowym graczem w Sojuszu Rebeliantów. Wszyscy zostaną poddani próbie, a gdy stawka rośnie, pogłębiają się zdrady, poświęcenia i sprzeczne interesy. Obfitujący w polityczne intrygi serial jest prequelem filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, przedstawiającego bohaterską grupę rebeliantów, którzy kradną plany broni masowego rażenia Imperium - Gwiazdy Śmierci - przygotowując grunt pod wydarzenia z oryginalnego filmu z 1977 roku. „Andor” cofa zegar o pięć lat od wydarzeń z filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, aby opowiedzieć historię Cassiana Andora i jego przemiany z cynicznego rzezimieszka w bohatera rebeliantów.

Co tydzień na platformę będą trafiać 3 odcinki.

Disney+ - pozostałe kwietniowe nowości

