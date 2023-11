Oppenheimer online. Gdzie oglądać na VOD?

Universal

Najnowszy film reżysera Christophera Nolana opowiada historię amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera, w którego wciela się Cillian Murphy. Produkcja do polskich kin przyciągnęła prawie dwa miliony widzów, co jest pewnym fenomenem i bardzo dobrym wynikiem frekwencyjnym. Reżyser zachęcał, by obejrzeć jego najnowsze dzieło na dużym ekranie, a najlepiej w kinie, w którym będzie wyświetlany na 70 milimetrowej taśmie – np. w IMAX. Nie musimy chyba nikomu tłumaczyć, że takich miejsc jest niewiele. Najbliższy IMAX z takim projektorem znajduje się w Pradze.

Jeśli jednak nie zdążyliście wybrać się na ten film do kina, to mamy dla Was dobrą wiadomość – od dziś dostępny jest w wersji online.

Oppenheimer online - platformy i ceny

Oppenheimer jest dostępny od dziś na platformach streamingowych – jak zwykle w różnych opcjach, ale na razie w jednej cenie.

Rakuten oferuje wypożyczenie filmu za 47,99 zł;

iTunes umożliwia zakup za 47,99 zł.

Oppenheimer online – zwiastun

Oppenheimer – opis fabuły

Oppenheimer w czasie II Wojny Światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dziś uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.