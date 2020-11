Xbox Series S przeskaluje Ori and the Will of the Wisps do 4K/60fps

fot. Moon Studios

Xbox Series S to budżetowa konsola Microsoftu skrojona z myślą o graniu przy rozdzielczości 1440p. Mimo to jej projektanci pomyśleli o tych użytkownikach, którzy dysponują telewizorami UHD i wdrożyli do niej technologię skalowania obrazu do wyższej rozdzielczości. Twórcy Ori and the Will of the Wisps postanowili skorzystać z tej furtki i przystosowali swoją grę do działania w 4K przy 60 klatkach. Dzięki temu tytuł będzie wyglądał na Xboksie Series S równie dobrze co na One X.

Posiadacze Xboxa Series S otrzymają do dyspozycji także tryb 1080p HDR, który przy niższej rozdzielczości zaoferuje zauważalnie wyższą płynność – po jego aktywacji gra będzie działać w stałych 120 klatkach. Wyższa rozdzielczość albo lepsza płynność– to od nas będzie zależało, jak finalnie będzie prezentował się ten tytuł na słabszej konsoli Microsoftu.

Ori and the Will of the Wisps nie jest oczywiście topową produkcją klasy AAA, dlatego wsparcie dla 4K w przypadku tego tytułu nie powinno nas dziwić. Możemy spodziewać się, że wiele gier niezależnych wykorzysta potencjał technologii skalowania obrazu, aby umożliwić granie w 4K na Xboksie Series S.

Na tym jednak nie koniec interesujących informacji związanych z tą produkcją. W przypadku konsoli Xbox Series X gra Moon Studios nie tylko dobije do natywnego 4K, lecz także odpali się przy 120 klatkach, w pełni wykorzystując potencjał konsol nowej generacji. Do dyspozycji otrzymamy również tryb supersamplingu – po jego aktywacji konsola będzie renderować poszczególne klatki w 6K, po czym przeskaluje je do 4K. Taki zabieg ma sprawić, że Ori and the Will of the Wisps będzie wyglądać jeszcze lepiej. Supersampling odbije się jednak na płynności rozgrywki – w tym trybie tytuł będzie pracował przy 60 klatkach na sekundę.