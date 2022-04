Orville - 3. sezon może być ostatnim. Co przyczyną?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Według Deadline na obecną chwilę nie ma żadnych planów na 4. sezon Orville. Co więcej, aktorzy zostali zwolnieni z kontraktów w sierpniu 2021 roku, gdy ich umowy wygasły. Chociaż zawsze można podpisać nowe, to jest możliwa sugestia, że serial na tym sezonie się zakończy.

Orville - koniec serialu?

Jest jednak nadzieja, bo według Deadline 3. sezon nie został napisany tak, by pełnić rolę końca tej historii. Pozostawiona została furtka na to, by 4. sezon stworzyć. Wszystko zależy podobno od Setha MacFarlane'a, twórcy, scenarzysty, reżysera, showrunnera i producenta wykonawczego serialu. Jeśli zdecyduje się kontynuować historię, są na to szanse. Jednak jest on zajęty tworzeniem kolejnych treści dla NBCUniversal na czele z serialem Ted opartym na jego filmach.

Przypomnijmy, że bardzo długo czekamy na 3. sezon Orville, nad którym prace zostały znacząco opóźnione przez pandemię koronawirusa. Ostatecznie udało się wszystko nakręcić, ale długi okres postprodukcji opóźnił premierę na 2 czerwca 2022 roku. Jest to pierwszy sezon tego serialu po przejściu z stacji FOX do platformy Hulu. Można śmiało stwierdzić, że wiele będzie zależeć od tego, jakim sukcesem będzie 3. sezon. Jego koszty są też znacząco większe niż poprzednich.