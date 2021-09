Orville - data premiery 3. sezonu. Jest teaser

fot. materiały promocyjne

Amerykańska platforma Hulu przejęła serial Orville wraca z 3. sezonem. Opublikowali pierwszy teaser, a wraz z nim odpowiedzieli na nurtujące pytanie: kiedy premiera? Nastąpi ona 10 marca 2022 roku w USA. Na razie nie wiadomo, w jakiej platformie lub w jakiej stacji telewizyjnej Orville będzie dystrybuowany w Polsce.

Jednocześnie ujawniono, że 3. sezon będzie mieć podtytuł, co ma najwyraźniej sugerować nowe otwarcie. Brzmi on: Orville: New Horizons. Przejście z telewizji do platformy streamingowej pozwala twórcy i gwieździe serialu Sethowi MacFarlane'owi tworzyć historię bez ograniczeń stacji ogólnodostępnej. Może puścić pełne wodze fantazji przy tworzeniu scen humorystycznych w swoim stylu. Według doniesień 3. sezon ma też większy budżet niż poprzednie dwa.

Na premierę 3. sezon czekamy od 2019 roku, gdy zakończyła się emisja 2. serii. Przejście do Hulu, przebudowaniu koncepcji serialu pod platformę oraz pandemią koronawirusa spowodowały szereg opóźnień.

Twórca, scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym jest Seth MacFarlane. W ekipie producentów są także Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark oraz Jon Cassar.