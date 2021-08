Orville - koniec prac na planie 3. sezonu. Twórca o efektach specjalnych

fot. materiały prasowe

Po wielu miesiącach pracy i opóźnień zakończono zdjęcia do 3. sezonu serialu Orville. Informację ogłosił w mediach społecznościowych twórca i gwiazda hitu Seth MacFarlane. Opublikował on zdjęcie schodów z tytułowego statku. Ma nadzieję, że nie będzie to ostatni sezon popularnej komedii science fiction.

Twórca dodał także w innym poście, że za efekty specjalne odpowiada firma FuseFX. Zapowiada, że ich praca przy serialu jest na całkowicie wyższym poziomie.

Przypomnijmy, że Orville przez dwa sezony był serialem stacji FOX. Potem został przeniesiony do platformy streamingowej Hulu, w której Seth MacFarlane dostał o wiele większy budżet i - co też jest ważne dla fanów znających jego niewybredny humor - brak ograniczeń telewizji ogólnodostępnej.

Na razie nie wiadomo, kiedy 3. sezon Orville'a pojawi się na ekranach. Jest to jednak serial oparty na efektach specjalnych, więc wd obie pandemii koronawirusa wpływającej na zdalną prac firm. może to potrwać dłużej niż fani by chcieli.