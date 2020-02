Oscary 2020 - oglądalność gali znowu spadła. Tak źle jeszcze nie było

Oscary 2020 za nami. Gala po raz kolejny odbyła się bez prowadzącego i wygląda na to, że był to błąd. Według oficjalnych dany galę obejrzało w USA zaledwie 23,6 mln widzów ze współczynnikiem 5.3 w grupie docelowej 18-49. Jak donosi Deadline.com jest to najniższy wynik w historii emisji gali Oscarów.

Dla porównania w 2019 roku gala również nie miała prowadzącego i przyciągnęła 29,6 mln widzów. Wówczas był to pierwszy wzrost oglądalności w ciągu pięciu lat. Czytamy, że problemem edycji z 2020 roku nie było tylko brak gospodarza, ale też długość trwania, która tym razem wyniosła ponad 3 i pół godziny.

Co ciekawe, w historii zawsze Oscary przyciągają więcej osób, gdy wielkie blockbustery walczą w najważniejszych kategoriach. Choć takowych widowisk nie było, to nie brakowało popularnych filmów, które zarobiły krocie jak Joker, 1917 czy Na noże.

Pomimo najniższej oglądalność w historii, nadal był to najchętniej oglądany program rozrywkowy od czasu Oscarów 2019. Wygląda jednak na to, że producenci muszą poważnie przemyśleć formułę samej gali, bo jak nagrody ludzi interesują, to oglądanie wydarzenia na żywo już niekoniecznie.

Oscary - oglądalność w XXI wieku

Informacyjnie wyniki oglądalności Oscarów z ostatnich lat - wymieniamy najlepszy film oraz nazwisko gospodarza.

2019: 29,6 mln widzów - Green Book (brak gospodarza)

2018: 26,5 mln widzów - Kształt wody (Jimmy Kimmel)

2017: 32,9 mln widzów - Moonlight (Jimmy Kimmel)

2016: 34,4 mln widzów - Spotlight (Chris Rock)

2015: 37,3 mln widzów - Birdman (Neil Patrick Harris)

2014: 43,7 mln widzów - 12 Years a Slace (Ellen DeGeneres)

2013: 40,3 mln widzów - Operacja Argo (Seth MacFarlane)

2012: 39,3 mln widzów - Artysta (Billy Crystal)

2011: 37,9 mln widzów - Jak zostać królem (Anne Hathaway i James Franco)

2010: 41,3 mln widzów - The Hurt Locker (Steve Martin i Alec Baldwin)

2009: 36,3 mln widzów - Slumdog. Milioner z ulicy (Hugh Jackman)

2008: 32 mln widzów - To nie jest kraj dla starych ludzi (Jon Stewart)

2007: 40,2 mln widzów - Infiltracja (Ellen DeGeneres)

2006: 38,9 mln widzów - Crash (Jon Stewart)

2005: 41,1 mln widzów - Million Dollar Baby (Chris Rock)

2004: 43,5 mln widzów - Władca Pierścieni: Powrót Króla (Billy Crystal)

2003: 33 mln widzów - Chicago (Steve Martin)

2002: 41,8 mln widzów - Piękny umysł (Whoopi Goldberg)

2001: 42,9 mln widzów - Gladiator (Steve Martin)