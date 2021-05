Oscary 2022 - Akademia ogłosiła nową datę gali rozdania nagród

fot. materiały prasowe

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, która przyznaję Oscary ogłosiła nową datę gali rozdania statuetek w 2022 roku. Wyznaczono ją na 27 marca. Pierwotnie planowano, że nagrody zostaną rozdane 27 lutego. Nominacje zostaną ogłoszone 8 lutego.

Jak podaje raport portalu The Hollywood Reporter przesunięcie daty gali nie oznaczona wydłużenia okienka kwalifikacyjnego dla filmów. W związku z pandemią w tym roku zostało ono rozciągnięte. Jednak postanowiono powrócić do wcześniejszego terminu. Zatem do Oscarów w 2022 roku będą kwalifikować się produkcje wydane w kinach między 1 marca a 31 grudnia.

Fox Searchlight Pictures

Oscary w 2021 roku zanotowały ogromny spadek oglądalności w porównaniu do poprzednich lat. Gala przyciągnęła bowiem przed ekrany jedynie 9,8 mln widzów. Nie wiadomo jak twórcy będą chcieli uatrakcyjnić wydarzenie, aby zobaczyło je zdecydowanie więcej osób. Dla przypomnienia w 2021 roku najlepszym filmem okazało się Nomadland.