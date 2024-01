Oscary 2024 - Barbie walczy w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Znany reżyser: to obraza dla twórców

Źródło: materiały prasowe

Judd Apatow to doceniany reżyser i scenarzysta między innymi takich filmów jak Wpadka czy 40 lat minęło. Na Twitterze/X wyraził swoje oburzenie tym, że Akademia Filmowa zmieniła Barbie kategorię scenariuszową z oryginalnego na adaptowany.

Barbie walczy o Oscary

- To obraza dla scenarzystów, mówiąc, że pracowali na istniejącym materiale. Nie było żadnego istniejącego materiału czy historii. To była czysta karta.

https://twitter.com/JuddApatow/status/1743739978931388609

Jakiś czas temu Variety informowało o tym, że to Akademia Filmowa podjęła decyzję o zmianie klasyfikacji Barbie pomimo tego, że już trwała kampania oscarowa w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Każda kategoria ma określone zasady, na podstawie których rzeczy są kwalifikowane.

Wszystko wskazuje na to, że przesunięto Barbie do scenariusza adaptowanego tylko z uwagi na to, że postacie Barbie i Kena istniały wcześniej jako zabawki firmy Mattel.

Głosowanie członków Akademii Filmowej nastąpi 11 stycznia. Wówczas zostaną przez nich wybrane filmy, które dostaną nominacje. Je natomiast poznamy 23 stycznia 2024 roku.