Oscary 2024 - krótka lista tytułów walczących w 10 kategoriach. Chłopi odpadają z tej ważnej

fot. BreakThru Films

Reklama

Oscary 2024 ujawniły tak zwane krótkie listy, czyli finałowe tytuły, które walczą o nominację. Podano na razie filmy w 10 kategoriach. Niestety jest to zła wiadomość dla polskiego hitu Chłopi, którzy odpadli z wyścigu w kategoriach najlepszy film międzynarodowy oraz najlepsza muzyka.

Największym wygranym na krótkich listach jest Barbie, która pojawia się w trzech kategoriach, w tym trzy utwory walczą o nominację dla najlepszej piosenki. W muzyce filmowej faworytami mogą być Oppenheimer, Czas krwawego księżyca, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia oraz Spider-Man: Poprzez multiwersum.

W tym wyścigu nie brak polskich akcentów. Polsko-brytyjska koprodukcja Strefa interesów jest w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Natomiast Skąd dokąd (In The Rearview) walczy o nominacje dla najlepszego filmu dokumentalnego. W tej samej kategorii jest też polska koprodukcja Apolonia, Apolonia.

Oscary 2024 - krótkie listy

Najlepsze film dokumentalny

American Symphony

Apolonia, Apolonia

Beyond Utopia

Bobi Wine: The People’s President

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy

The Eternal Memory

Four Daughters

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

Skąd dokąd

Stamped from the Beginning

Still: A Michael J. Fox Movie

A Still Small Voice

32 Sounds

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Najlepsze krótkometrażowy film dokumentalnyt

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Bear

Between Earth & Sky

Black Girls Play: The Story of Hand Games

Camp Courage

Deciding Vote

How We Get Free

If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis

Island in Between

The Last Repair Shop

Last Song from Kabul

Nǎi Nai & Wài Pó

Oasis

Wings of Dust

Najlepszy film międzynarodowy

Armenia, Amerikatsi

Bhutan, The Monk and the Gun

Dania, The Promised Land

Finlandia, Fallen Leaves

Francja, The Taste of Things

Niemcy, The Teachers’ Lounge

Islandia, Godland

Włochy, Io Capitano

Japonia, Perfect Days

Meksyk, Totem

Maroko, The Mother of All Lies

Hiszpania, Society of the Snow

Tunezja, Four Daughters

Ukraina, 20 Days in Mariupol

Wielka Brytania, The Zone of Interest

Najlepsza charakteryzacja

Bo się boi

Ferrari

Golda

Czas krwawego księżyca

Demeter: Przebudzenie zła

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Biedne istoty

Śnieżne bractwo

Najlepszy dźwięk

Barbie

Twórca

Ferrari

Zabójca

Czas krwawego księżyca

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Oppenheimer

Strefa interesów

Najlepsza muzyka

American Fiction

American Symphony

Barbie

Chłopiec i czapla

The Color Purple

Między nami żywiołami

Przesilenie zimy

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Czas krwawego księżyca

Oppenheimer

Biedne istoty

Saltburn

Śnieżne bractwo

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Strefa interesów

Najlepsza piosenka

It Never Went Away z American Symphony

Dear Alien (Who Art In Heaven) z Asteroid City

Dance The Night z Barbie

I’m Just Ken z Barbie

What Was I Made For? z Barbie

Keep It Movin’ z The Color Purple

Superpower (I) z The Color Purple

The Fire Inside z Flamin’ Hot

High Life z Flora and Son

Meet In The Middle z Flora and Son

Can’t Catch Me Now z Ballada ptaków i wężów

Wahzhazhe (A Song For My People) z Czas krwawego księżyca

Quiet Eyes z Past Lives

Road To Freedom z Rustin

Am I Dreaming z Spider-Man: Across the Spider-Verse

Najlepszy animowany film krótkometrażowy

Boom

Eeva

Humo (Smoke)

I’m Hip

A Kind of Testament

Koerkorter (Dog Apartment)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Once upon a Studio

Our Uniform

Pachyderme

Pete

27

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Wild Summon

Najlepsze aktorski film krótkometrażowy

The After

The Anne Frank Gift Shop

An Avocado Pit

Bienvenidos a Los Angeles

Dead Cat

Good Boy

Invincible

Invisible Border

Knight of Fortune

The One Note Man

Red, White and Blue

The Shepherd

Strange Way of Life

The Wonderful Story of Henry Sugar

Najlepsze efekty specjalne

Twórca

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Biedne istoty

Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia

Śnieżne bractwo

Spider-Man: Poprzez multiwersum