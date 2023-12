Oscary 2024: Chłopi na pewno walczą o nominację w 2 kategoriach. Oficjalna lista filmów to potwierdza

fot. BreakThru Films

Oscary 2024 powoli odkrywają karty. Akademia Filmowa opublikowała listy filmów, które mogą walczyć o nominację w dwóch kategoriach: najlepszy film animowany oraz najlepszy film zagraniczny. Na obu listach jest polski film Chłopi, który ma szansę na wyróżnienie. Jest to o tyle ważne, że jest to lista po pierwszym przesiewie, gdy przy zgłoszeniu wyszło, że dany projekt z jakichś przyczyn nie może ubiegać się o nominację.

21 grudnia poznamy skrócona listę 15 filmów w obu kategoriach, które przejdą do kolejnego etapu walki o nominację.

Oscary 2024 - najlepszy film animowany

Największym konkurentem Chłopów i zaraz faworytem do zdobycia nominacji jest Chłopiec i czapla, czyli anime legendarnego Hayao Miyazakiego. Japończyk ma już Oscara na koncie w tej kategorii za klasyk Spirited Away: W krainie Bogów. Duże szanse wydają się mieć Między nami żywiołami Pixara orazSpider-Man: Poprzez multiwersum. O nominacje łącznie walczą 33 tytuły.

The Amazing Maurice

Blue Giant

The Boy and the Heron

Chang’an

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Deep Sea

Elemental

Ernest & Celestine: A Trip to Gibberitia

The First Slam Dunk

The Inventor

Leo

Lonely Castle in the Mirror

The Magician’s Elephant

Migration

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie

The Monkey King

My Love Affair with Marriage

Nimona

Paw Patrol: The Mighty Movie

Chłopi

Perlimps

Robot Dreams

Ruby Gillman, Teenage Kraken

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Suzume

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

They Shot the Piano Player

Titina

Trolle 3

Unicorn Wars

Warrior King

Życzenie

Oscary 2024 - najlepszy film zagraniczny

Polscy Chłopi są na liście 88 tytułów zmagających się o nominacje. Wśród faworytów do wyróżnienia wymienia się między innymi takie tytuły jak Strefa interesów Jonathana Glazera, czyli film będący koprodukcją polsko-brytyjską, a także The Taste of Things z Francji i Pokój nauczycielski z Niemiec..