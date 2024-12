Kraven Łowca - pierwsze 8 minut z filmu już w sieci. Widowiskowa ucieczka z więzienia

Marvel

Wszystko wskazuje na to, że Kraven Łowca będzie mieć więcej wspólnego z takimi filmami jak Madame Web i Morbius niż udanym Spider-Man: Uniwersum. Prognozy box office nie zwiastują sukcesu, a raczej totalną klęskę nowego filmu o złoczyńcy Spider-Mana, w którego wcieli się Aaron Taylor-Johnson.

Studio stara się zachęcić widzów do pójścia do kina i w tym celu opublikowało sam początek nadchodzącej produkcji. Do obejrzenia jest ponad osiem minut Kravena Łowcy, podczas których poznajemy bohatera i widzimy jego widowiskową ucieczkę z więzienia. Sprawdźcie sami.

Kraven Łowca - pierwsze 8 minut filmu

Kraven Łowca - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzi napakowana akcją, brutalna historia oznaczona kategorią wiekową R. Głównym bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff (Taylor-Johnson), który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

W obsadzie filmu znaleźli się również Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbot i Crowe. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor. Scenariusz został przygotowany przez Richarda Wenka oraz Arta Marcuma i Matta Hollowaya na podstawie komiksów Marvela.

Kraven Łowca - premiera została zaplanowana na 13 grudnia 2024 roku.