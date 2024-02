Oscary - dodano nową kategorię. Pierwsza taka sytuacja od 2001 roku

fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalnie Akademia Filmowa podjęła decyzję, że zostanie dodana kategoria najlepszy reżyser castingu. Zacznie ona obowiązywać dla filmów mających premierę w 2025 roku, więc pierwsze nominacje poznamy podczas Oscarów 2026. Jest to pierwsza nowa kategoria od 2001 roku, gdy dodano najlepszy film animowany. Łącznie Oscary będą mieć 24 kategorie.

Latami o to walczono, ale nieoficjalnie mówi się, że reżyserowie mieli problem z tą kategorią z uwagi na słowo "reżyser" w nazwie, jak i przez nature castingu. Uważali, że będzie to w konflikcie z ich pracą, bo jako reżyserzy aktywnie uczestniczą w procesie castingu.

Oscary - co z kaskaderami?

Wiele osób mimo wszystko rozczarowało się decyzją, bo w ostatnich miesiącach tyle mówi się o wyróżnieniu pracy kaskaderów, że to oni obecnie najbardziej zasługują na swoją kategorię oscarową. Sugeruje się jednak, że osiągnięcie sukcesu przez reżyserów castingu zmotywuje osoby walczące o kaskaderów do jeszcze intensywniejszego przekonania Akademii Filmowej do swojej racji.