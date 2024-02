Oscary: Margot Robbie zabrała głos. Chodzi o brak ważnych nominacji dla Barbie

fot. kadr z kulisów filmu

Barbie stała się popkulturowym fenomenem. Film Grety Gerwig nie tylko zarobił 1,446 miliarda dolarów w box office, ale także sprawił, że widzowie masowo poszli na seans ubrani na różowo. Przede wszystkim jednak sprowokował dyskusję na temat feminizmu i tego, co współcześnie znaczy być kobietą.

Mimo to, ani Greta Gerwig nie została nominowana do tegorocznych Oscarów za reżyserię, ani Margot Robbie za pierwszoplanową rolę, co wywołało spore oburzenie wśród widzów. Aktorka postanowiła jednak uspokoić fanów.

Oscary: Margot Robbie zabrała głos

Margot Robbie podczas specjalnego pokazu SAG we wtorek 30 stycznia 2024 roku uspokoiła fanów, że nie jest smutna w związku z nominacjami (a właściwie ich brakiem w kilku kategoriach) do Oscarów:

Nie ma szansy na to, żebym była smutna, wiedząc jakie mam szczęście.

Oczywiście uważam, że Grata powinna zostać nominowana jako reżyserka, ponieważ to, co zrobiła, to coś, co zdarza się może raz w karierze, może raz w życiu; to, co dokonała, było po prostu niesamowite. Ale to był niezwykły rok dla kina.

Aktorka dodała, że i tak jest niezwykle szczęśliwa, że dostali osiem nominacji do Oscara. Dla przypomnienia: za najlepszy film, dla najlepszej aktorki drugoplanowej (America Ferrera), dla najlepszego aktora drugoplanowego (Ryan Gosling), za kostiumy i scenografię, a także za najlepszy scenariusz adaptowany dla Grety Gerwig i Noaha Baumbacha.

Postanowiliśmy podjąć się czegoś, co zmieni kulturę i wywrze jakiś wpływ na widzów. I udało nam się, nawet na większą skalę, niż kiedykolwiek marzyliśmy. A to jest naprawdę największa nagroda, jaką mogliśmy dostać.

Margot Robbie podsłuchała rozmowę o Barbie w barze

Margot Robbie opowiedziała także historię z baru, w którym spotkała grupę mężczyzn jadących na wieczór kawalerski. Posłuchała, że mówili o Barbie. Niektórzy nie chcieli obejrzeć filmu, a inni uważali, że to ważny moment dla kultury i fajnie byłoby być częścią czegoś takiego. Facet, który najbardziej się zapierał, pod koniec stwierdził, że jednak chciałby wybrać się na seans. Robbie nie mogła się powstrzymać, by się z nimi nie przywitać, gdy już wychodziła - byli bardzo zaskoczeni.

Aktorka bardzo miło wspomina nie tylko tę chwilę, ale także podsłuchiwanie rozmów o Barbie w kinowych łazienkach, czytanie dyskusji online na temat filmu, czy nawet oglądalnie różowych - dzięki strojom widzów - sali kinowych. Jej zdaniem właśnie te żywe dyskusje są ich największą nagrodą.

Barbie - ciekawostki i easter-eggi

