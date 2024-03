Oskarowa jakość zdjęć – smartfony realme 12 Pro+ 5G i 12 Pro 5G z kinowymi filtrami od Claudio Mirandy

fot. realme

Realme 12 Pro+ 5G szczyci się aparatem Sony IMX890 50 MP z obiektywem peryskopowym, oferując 3-krotny zoom optyczny, 6-krotny zoom hybrydowy i imponujący 120-krotny zoom cyfrowy. Po raz pierwszy w historii realme zastosowano system fotografii wieloogniskowej, dając użytkownikom pięć poziomów zoomu bezstratnego (0,6X, 1X, 2X, 3X i 6X).

Model realme 12 Pro 5G również imponuje aparatem 50 MP Sony IMX882 o kinowej jakości zdjęć i teleobiektywem 32 MP. Bezstratny zoom obejmuje zakres od 0,6X do 4X, z możliwością rozszerzenia do 20X.

fot. realme

Oba smartfony wprowadzają Kinowy Algorytm Bokeh, który rozmywa tło na zdjęciach, nadając im profesjonalny charakter. Dzięki 80 mm ogniskowej nowa funkcja „Filmowy Portret” idealnie nadaje się do wyeksponowania twarzy i tworzenia prawdziwych portretów. Realme nawiązało współpracę z Claudio Mirandą, zdobywcą Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu Życie Pi, który dołączył do zespołu pracującego nad jakością zdjęć w nowych smartfonach. W efekcie powstały trzy unikalne kinowe filtry inspirowane kultowymi filmami.

Nowe smartfony realme wyróżniają się nie tylko możliwościami fotograficznymi, ale także designem inspirowanym luksusowymi zegarkami najlepszych szwajcarskich marek. Polerowana tarcza modułu aparatów z efektem promieniowania słonecznego obwiedziona jest złotą ramką z ryflowaniem, a dbałość o każdy szczegół odzwierciedlają najwyższe standardy luksusu i precyzji. Podobnie, jak w modelu realme 11 Pro+, plecki nowych smartfonów pokryte są miłą w dotyku wegańską skórką z wyraźnym szwem przebiegającym przez środek. Wyjątkowo efektownie wygląda zwłaszcza połączenie niebieskiej skórki ze złotymi detalami.

realme 12 Pro

Oba modele realme wyposażone są w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 6,7” o częstotliwości odświeżania 120 Hz, gwarantując niezrównaną klarowność i płynność obrazu. Odporność na kurz i zachlapania potwierdza norma IP65.

Realme 12 Pro+ 5G napędza procesor Snapdragon 7s Gen 2, a realme 12 Pro 5G – Snapdragon 6 Gen 1. Oba smartfony oferują do 24 GB dynamicznej pamięci RAM i pojemne baterie 5000 mAh z szybkim ładowaniem SUPERVOOC 67 W.

Specjalna promocyjna oferta cenowa

Do 24 marca smartfony z serii realme 12 Pro 5G są dostępne w specjalnej ofercie cenowej:

realme 12 Pro (12/256) – 1799 zł

realme 12 Pro+ (8/256) – 1999 zł

realme 12 Pro+ (12/512) – 2299 zł

Więcej informacji na temat smartfonów realme 12 Pro+ 5G i 12 Pro 5G można znaleźć na stronie https://www.realme.com/pl/.