Każdy go zna z roli Golluma, ale na początku jej nie chciał. Aktor wyjaśnia dlaczego

Obecnie Andy Serkis kojarzony jest z wieloma rolami, a nawet miał okazję nakręcić swój pierwszy film. Był jednak okres na początku XXI wieku, kiedy ten aktor kojarzył się głównie z jedną rolą, czyli Gollumem z trylogii Władcy Pierścieni Petera Jacksona. To ona przyniosła mu sławę i przypięła łatkę specjalisty od motion capture i użyczania głosu. Jednakże Serkis nie od początku był tak chętny na podjęcie się tej roli. Zdradził to podczas Fan Expo San Francisco.

Mój agent rozmawiał z nimi przez telefon, a potem powiedział mi: "W Nowej Zelandii kręcą film pod tytułem Władca Pierścieni i chcieliby, żebyś podkładał głos pod cyfrową postać." Pomyślałem sobie wtedy: "Co!? Musi być z tuzin lepszych ról w tym filmie. Nie możesz mi załatwić czegoś lepszego?" Wtedy mi powiedziano, że chodzi o Golluma. Odpowiedziałem: "Okej, w porządku. To jest porządna rola."

Ale oryginalnie wytłumaczono mi, że będę użyczać tylko głosu. Dopiero po przesłuchaniu i spotkaniu z Peterem Jacksonem wytłumaczył mi, że chcieliby przetestować tą nową technologię nazywaną "motion capture". Do tamtego czasu większość postaci CGI było reprezentowanych przez piłeczkę do tenisa na kiju.

Gollum, jak wiele osób wie, jest motorem napędowym wielu scen. Wszystko polega na wzajemnych interakcjach. Peter chciał aktora do zagrania tej postaci. Pomijając już motion capture, to podszedłem do tego jak do każdej innej roli.

Kiedy pracowałem nad głosem dla Golluma, mój kot Diz wskoczył na blat, gdzie pracowałem nad postacią i zaczął kaszleć futrem. Widziałem jak jego futro się marszczy na grzbiecie i tak wpadł mi do głowy pomysł na głos dla Golluma.