Film o czarnoskórym Supermanie wciąż powstaje. Jest jedno wielkie "ale"

W 2019 roku J.J. Abrams podpisał wielki, mający opiewać podobno na 500 mln USD, 5-letni kontrakt ze studiem Warner Bros. - na jego mocy twórca miał nie tylko poszukiwać talentów dla firmy, ale i sam rozwijać własne projekty. Najczęściej komentowanym z nich stał się Superman, który przedstawiałby losy czarnoskórego Człowieka ze Stali w rzeczywistości lat 30. XX wieku, zmagającego się z panującymi wówczas w całych Stanach Zjednoczonych uprzedzeniami.

Scenariusz do tej produkcji tworzył wielokrotnie nagradzany pisarz i autor komiksów Ta-Nehisi Coates. Rzecz w tym, że po 5 latach, w trakcie których - m.in. przez pandemię - Abrams nie zrealizował żadnego projektu, umowa została zmieniona, a kontrakt w aspekcie finansowym jest dziś znacznie niższy. Co więcej, w międzyczasie powołano do istnienia DCU, którego pierwszą odsłoną miałby być inny Superman w reżyserii Jamesa Gunna.

Jaki status ma jednak obecnie film Abramsa i Coatesa? Pierwszy z nich w rozmowie z Variety właśnie stwierdził:

Technicznie rzecz biorąc ten projekt nadal żyje, ale nie widać żadnego postępu od początku 2023 roku.

Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu odpowiadający za DC Studios Gunn w trakcie rozmowy z fanami w serwisie Threads krótkim "tak" odpowiedział na pytanie, czy produkcja o czarnoskórym Supermanie faktycznie wciąż powstaje.

