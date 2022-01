Our Flag Means Death - teaser serialu o piratach. To szalona komedia twórcy Thor: Ragnarok

fot. AARON EPSTEIN/HBO / EW,com

Our Flag Means Death to serial przygodowo komediowy bardzo luźno inspirowany prawdziwą postacią Stede'a Bonneta (Rhys Darby). Był on arystokratą, który - jak w serialu także zobaczymy - porzuca swoje życie, by zostać piratem. Jednym z jego rywali jest legendarny Czarnobrody, w którego wciela się sam Taika Waititi, reżyser popularnego Thor: Ragnarok.

Showrunnerem jest David Jenkins, człowiek, który zbyt dużo doświadczenia w karierze jeszcze nie zdobył. Jednak ma wsparcia w osobie Taikiego Waititiego, który stoi za kamerą pierwszego odcinka, wyznaczając charakter produkcji i pomaga też w roli producenta wykonawczym.

W obsadzie są Rhys Darby, Taika Waititi, Kristian Nairn, Nathan Foad, Samson Kayo, Rory Kinnear, Con O'Neill, Vico Ortiz, Ewen Bremner, David Fane, Joel Fry, Guz Khan, Matthew Maher, Leslie Jones, Nat Faxon, Fred Armisen oraz Samba Schutte

Our Flag Means Death - premiera w platformie streamingowej HBO Max odbędzie się w marcu 2022 roku. Na razie nie wiadomo, czy wówczas pojawi się też w Polsce.

