Outer Banks powraca. Zwiastun drugiej części 4. sezonu

Outer Banks powrócił z czwartym sezonem 10 października, ale zgodnie z trendem Netflixa, emisja została podzielona, a fani musieli poczekać na drugą część serii. Ta zadebiutuje na Netflixie już 8 listopada. W sobotę, 2 listopada, w Los Angeles odbył się specjalny pokaz zwiastuna dla fanów, który zaprezentowała obsada serialu. Tuż po wydarzeniu zwiastun został opublikowany w sieci.

Outer Banks – zwiastun 2. części 4. sezonu

Tak prezentuje się zapowiedź kolejnych odcinków nowej serii.

Outer Banks - opis fabuły 4. sezonu

Po rzucie oka w przyszłość w ostatnim sezonie jasne jest, że za 18 miesięcy Wes Genrette złoży Płotkom propozycję odnalezienia skarbu Czarnobrodego. Sezon 4 zaczyna się od wydarzeń poprzedzających tę ofertę. Po znalezieniu złota w Eldorado Płotki wracają do Outer Banks i postanawiają prowadzić „zwykłe” życie. Zbudowali sobie nową bezpieczną przystań, oficjalnie nazwaną „Płotkolandia 2.0”, gdzie mieszkają i prowadzą całkiem nieźle prosperujący sklep oferujący przynętę, sprzęt wędkarski i czarterowe wycieczki. Jednak po finansowych trudnościach John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope i Cleo przyjmują ofertę Wesa i zostają wciągnięci z powrotem do gry, aby przeżyć zupełnie nową przygodę. Zanim się obejrzą, już są w tarapatach, a niebezpieczni nowi wrogowie depczą im po piętach, ścigając ich w drodze do skarbu. Niestety, zamiast zniknąć, problemy Płotek narastają. Przyszedł czas, aby zakwestionować przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i zadać sobie pytania — kim naprawdę są, czy to wszystko było tego warte i ile są gotowi zaryzykować?

Jonas Pate, Josh pate i Shannon Burke są twórcami i producentami wykonawczymi serialu. W obsadzie są Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Carlacia Grant (Cleo), Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Fiona Palomo (Sofia), J. Anthony Crane (Chandler Groff), Pollyanna McIntosh (Dalia), Brianna Brown (Hollis Robinson), Rigo Sanchez (Lightner), Mia Challis (Ruthie) oraz Cullen Moss (Shoupe).