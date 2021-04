Outriders okazało się sukcesem. Polska gra na szczycie listy bestsellerów Steam

fot. Square Enix

Outriders to najnowsza produkcja polskiego studia People Can Fly. Chociaż po wersji demo w sieci można było natrafić na mieszane opinie, to wygląda na to, że pełną wersję już teraz można okrzyknąć sporym sukcesem. Gra nie tylko zbiera bardzo dobre opinie w branżowych mediach (średnia ocen zebranych przez serwis Opencritic to 77/100 na podstawie 17 ocen wystawionych przez krytyków), ale też musi świetnie się sprzedawać. Świadczy o tym fakt, że tytuł ten może pochwalić się pierwszym miejscem na liście bestsellerów na platformie Steam.

Chociaż mogłoby się wydawać, że obecnie na rynku nie pojawiło się zbyt wielu interesujących produkcji, to prawda wygląda nieco inaczej. Outriders pokonało solidną konkurencję, bo wyprzedziło m.in. świetnie oceniane It Takes Two, duży dodatek do nadal popularnego The Binding of Isaac, a także prawdziwy fenomen tego roku, survivalowe Valheim. Oceny na platformie Valve są jedynie "mieszane" (63% pozytywnych przy ponad 16 tysiącach głosów), jednak duża ich część związana jest nie z jakością samej gry, a problemami z serwerami.