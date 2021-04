Assassin's Creed: Valhalla otrzyma trzecie DLC? Przeciek to sugeruje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Niedługo po premierze Assassin's Creed: Valhalla poznaliśmy szczegóły na temat wsparcia tej produkcji w przyszłości. Ubisoft postawił sprawę jasno i zapowiedział, że gra zostanie rozwinięta zarówno o bezpłatne aktualizacje, jak i większe, fabularne rozszerzenia, które zabiorą graczy do Irlandii i Paryża. Wygląda jednak na to, że twórcy szykują też pewne niespodzianki, choć ich utrzymanie w tajemnicy wychodzi im... średnio.

Francuski youtuber, j0nathan, dotarł do plików gry, które jasno wskazują na to, że gra może otrzymać trzeci, nieujawniony jeszcze dodatek o nazwie kodowej "Meteor". Pokrywałoby się to z ujawnionymi przez twórców informacjami, którzy od samego początku zapewniali o wsparciu większym niż w przypadku poprzedniej odsłony. Warto bowiem przypomnieć, że Odyssey dostało "tylko" dwa większe DLC - Legacy of the First Blade i Fate of Atlantis.

https://twitter.com/xj0nathan/status/1378333454576799744