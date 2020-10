Overwatch na Nintendo Switch sprawdzimy za darmo. Wkrótce ruszy tydzień próbny

Blizzard Entertainment

Wszyscy zainteresowani będą mogli przetestować Overwatch na Nintendo Switch za darmo. Poinformowano bowiem, że w dniach 13-20 października potrwa próbny tydzień z tą produkcją. Gracze otrzymają możliwość sprawdzenia wszystkich grywalnych bohaterów, map i trybów rozgrywki. Co więcej, postępy zdobyte w trakcie testów będzie można przenieść także do pełnej wersji, jeśli później zdecydujemy się na jej zakup. Jedynym wymogiem do zabawy będzie posiadanie aktywnej subskrypcji Nintendo Switch Online.

Overwatch to sieciowa strzelanka od firmy Blizzard Entertainment. Produkcja ta trafiła na rynek (początkowo na PC, PS4 i Xbox One) w 2016 roku. W trakcie targów BlizzCon 2019 ujawniono, że w planach jest kontynuacja, jednak jak na razie nie ujawniono jej daty premiery.