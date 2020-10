Powstał pad do Xboxa dla fanów The Mandalorian

Źródło: Microsoft

Serial The Mandalorian okazał się największym hitem sprzedażowym platformy Disney+, nic więc dziwnego, że korporacje chcą podpiąć się pod sukces tej marki. Wśród nich jest m.in. Microsoft, który stworzył limitowaną edycję kontrolera do konsoli Xbox One. Sprzęt ten reklamowany jest jako idealny gadżet dla łowców nagród i pojawi się w sprzedaży 31 grudnia 2020 roku.

Projektanci tego cacka zainspirowali się wyglądem mandaloriańskiej zbroi wykonanej ze stali beskarskiej i to do niej nawiązuje nadruk na padzie. Ale nie tylko on powinien przykuć uwagę osób zainteresowanych wymianą kontrolera na nowszy model. Z tyłu obudowy nadrukowano list gończy za „dzieckiem nieznanego gatunku”, a do zestawu dorzucana jest przystawka do magnetycznego ładowania urządzenia.

Tak nowy limitowany pad prezentuje się w pełnej krasie:

Kontroler bezprzewodowy do konsoli Xbox w wersji mandaloriańskiej

Choć nowy kontroler został zaprojektowany dla konsol z linii Xbox One, będzie w pełni kompatybilny także ze sprzętem dziewiątej generacji, Xboxem Series X oraz Series S. Pad doskonale sprawdzi się w parze z grą Star Wars: Squadrons, która otrzyma dodatkową zawartość nawiązującą do serialu The Mandalorian. Niestety, na ten gadżet będą mogli pozwolić sobie wyłącznie najlepiej opłacani i najbardziej cierpliwi łowcy nagród. Microsoft wycenił kontroler w wersji mandaloriańskiej na 849 zł, zamówimy go na stronie Xboxa dopiero pod koniec roku.