Pam & Tommy - nowy zwiastun serialu. Pamela Anderson w wykonaniu Lily James zachwyca

fot. Hulu

Pam & Tommy to serial luźno oparty na prawdziwej historii skandalu związanego z wyciekiem seks taśmy Pameli Anderson i Tommy'ego Lee. Nie jest to jednak serial biograficzny, a niegdyś słynna para nie jest związana z projektem. Po wielu latach krąży opinia, że ich seks taśma to pierwsze wiralowe wideo w historii.

Sebastian Stan wciela się w Tommy'ego Lee, a Lily James przeobraziła się w Pamele Anderson. Internauci są zachwyceni jest metamorfozą, a nowy trailer ponownie pokazuje, że to charakteryzacja na najwyższym poziomie. Według dostępnych informacji charakteryzatorzy pracowali nad aktorką od 3 do 5 godzin każdego dnia.

Pam & Tommy - zwiastun

Pam & Tommy - zdjęcia

Pam and Tommy

W obsadzie znajdują się Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese i Mozhan Marnò. Za sterami stoją Rob Siegel i DV DeVincentis, którzy odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za kamerą stoi Craig Gillespie, znany z filmów Cruella i Jestem najlepsza. Ja, Tonya.

Pam & Tommy - premiera światowa serialu odbędzie się 2 lutego 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.