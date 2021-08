Pam & Tommy - charakteryzator o przemianie Lily James w Pamelę Anderson. Ile to trwało?

fot. materiały prasowe

Gdy opublikowano pierwsze zdjęcia z planu serialu Pam & Tommy, wszyscy byli zaskoczeni, jak bardzo Lily James wygląda jak Pamela Anderson. Barry Lee Moe z działu charakteryzacji wyjawił, że udało się osiągnąć taki efekt, ponieważ codzienna charakteryzacja Lily James trwała do 3 do 5 godzin. Zazwyczaj tyle czasu trwa charakteryzacja w największych superprodukcjach science fiction. Na przykład Dave Bautista wielokrotnie mówił, że charakteryzacja Draxa zajmowała 5 godzin.

Członek ekipy Pam & Tommy dodał także, że zdjęcia na planie zakończyły się 30 lipca 2021 roku. Podczas pracy wykorzystali 25 peruk przeznaczonych dla głównych bohaterów historii. Jedyną osobą, która zdecydowała się sama zapuścić włosy i nie korzystać z peruki jest Sebastian Stan w roli Tommy'ego Lee. Farbowali je co kilka tygodni, by zachowały oczekiwany kolor.

Pam & Tommy - kiedy premiera?

Moe podkreśla, że nie ma co oczekiwać serialu w 2021 roku. Jego zdaniem będzie to początek 2022 roku, a sam ma nadzieję na luty.

Pam & Tommy - zdjęcie z planu

W obsadzie znajdują się również Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese i Mozhan Marnò. Za sterami stoją Rob Siegel i DV DeVincentis, którzy odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za kamerą stoi Craig Gillespie, znany z filmów Cruella i Jestem najlepsza. Ja, Tonya.

Pam & Tommy to nie jest serial biograficzny. Ma być to ośmioodcinkowy serial komediowy, który jest inspirowany wyciekiem sex taśmy Pameli Anderson i Tommy'ego Lee. Współcześnie uważa się, że pierwsze wiralowe wideo w historii. Nie będzie to jednak istotny wątek, bo twórcy chcą się skupić na innych aspektach słynnej pary. Ani Tommy Lee, ani Pamela Anderson nie mają żadnego związku z serialem.