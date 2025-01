Pamela Anderson prawie straciła najlepszą rolę w karierze. Jej agent wrzucił scenariusz do kosza

fot. Utopia // Digital Ignition Entertainment

The Last Showgirl to produkcja wyreżyserowana przez Gię Coppolę, w której główną rolę zagrała Pamela Anderson. Za swój występ otrzymała nominacje do takich nagród, jak Złoty Glob czy Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał 79% pozytywnych recenzji od krytyków i 72% pochlebnych opinii od publiczności.

Pamela Anderson w rozmowie z Variety przyznała jednak, że o mały włos ta rola nie przeszła jej przed nosem. A wszystko z powodu jej byłego agenta, który scenariusz... wrzucił do śmieci.

Wrzucił scenariusz do kosza w ciągu godziny i nigdy do mnie nie zadzwonił. To nie był agent. To był tylko człowiek, który zapewniał mi pracę za pieniądze, nic więcej.

Pamela Anderson nie zagrałaby jednej z najlepszych ról w swojej karierze gdyby nie reżyserka i... jej własny syn. Okazuje się, że Gia Coppola osobiście namierzyła syna Anderson, Brandona, poprzez wspólnych znajomych i przez niego przekazała scenariusz aktorce.

Pamiętam, że właśnie wychodziłam z ogrodu, gdy dostałam wiadomość od Brandona. Usiadłam przed komputerem, przeczytałam scenariusz i pomyślałam: "To jest to. To moja szansa na przelanie całego życiowego doświadczenia w coś konkretnego. W kobietę, która jest świetnie napisana, interesująca, rozbudowana charakterologicznie, nie pozbawiona wad. To był zapierający dech w piersiach scenariusz. Nigdy się tak nie czułam podczas lektury."

The Last Showgirl - o czym jest?

Historia opowiada o Shelley, w którą wcieli się Pamela Anderson. Jest ona tancerką w rozbieranej rewii w Las Vegas, która po trzydziestu latach kariery musi znaleźć na siebie nowy pomysł. Rewia jest dla niej całym światem, a nie pomaga też to, że nie posiada ona innego, klasycznego wykształcenia. Postanawia zmienić program.