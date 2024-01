Pan i Pani Smith - współtwórczyni serialu o odwołaniach do oryginalnego filmu. Możecie liczyć na easter eggi

fot. materiały prasowe

Reklama

Pan i Pani Smith to serial, który powstał na bazie pomysłu Donalda Glovera, a za który odpowiedzialny jest on sam oraz Francesca Sloane. Wcześniej razem współpracowali przy dobrze przyjętym serialu Atlanta. Produkcja bierze inspiracje z oryginalnego filmu z Bradem Pittem oraz Angeliną Jolie, ale duet zamierza przedstawić historię w swoim stylu znanym z poprzedniej produkcji. Sami określają projekt mianem "ryzykownego".

Sloane odpowiedziała na pytania o to, czy jest szansa na pojawienie się Brada Pitta lub Angeliny Jolie w produkcji. W odpowiedzi dała znać, że fani nie mają co liczyć na ich pojawienie się w serialu.

Powiem szczerze - Donald i Brad spotkali się. Brad przekazał nam swoje błogosławieństwo i miłość dla tego projektu. Uważam, że film miał wiele oryginalnych pomysłów i był ikoniczny dla swojego czasu. Uważam, że nasz serial to oczywiście nasza własna rzecz i ma własny ton, ale jest tam kilka easter eggów, które nawiązują do tego, że to nadal ten sam świat. [...] Sam początek pierwszego odcinka z dwiema postaciami, to swoiste nawiązanie do filmu. Takie małe nawiązania pojawiają się przez cały serial. To po prostu nasza wersja tego świata.

Pan i Pani Smith – fabuła

Dwójka nieznajomych otrzymuje pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie szpiega, bogactwo, podróże po świecie i wymarzone mieszkanie w kamienicy na Manhattanie. Haczyk polega na tym, że muszą żyć w zaaranżowanym małżeństwie jako Pan i Pani John i Jane Smith. Para wspólnie wykonuje niebezpieczne misje, jednocześnie stając przed nowym kamieniem milowym w swoim związku. Ich skomplikowana przykrywka staje się jeszcze trudniejsza, gdy zaczynają żywić do siebie prawdziwe uczucia. Co jest bardziej ryzykowne, szpiegostwo czy małżeństwo?

W obsadzie są Donald Glover, Maya Erskine zobaczymy też w gościnnych rolach takie gwiazdy jak Alexander Skarsgård, Eiza González, Sarah Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman, Billy Campbell, Úrsula Corberó, Paul Dano, Michaela Coel, John Turturro, Parker Posey i Wagner Moura.

Pan i Pani Smith – premierę serialu ustalono na 2 lutego 2024 roku na platformie Prime Video.

Pan i Pani Smith - galeria

Pan i pani Smith