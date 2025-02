Marvel rezygnuje z nowych "Avengersów" w MCU? Ma ku temu dobry powód

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od kilku lat fani MCU zastanawiają się nad tym, kiedy w ekranowym uniwersum (bądź multiwersum) na dobre zadebiutuje drużyna Young Avengers. Teraz wiele wskazuje na to, że... nigdy - przynajmniej nie pod taką nazwą. Alex Perez z portalu The Cosmic Circus twierdzi, że Marvel miał raz na zawsze zrezygnować z takiego określania grupy, zastępując je formą Champions.

Cała sprawa jest konsekwencją faktu, że słowo "młodzi" tudzież "nastoletni" nie do końca pasuje w chwili obecnej do postaci, które miałyby wejść w skład drużyny. Według Pereza jej liderką będzie Kate Bishop, a w kompletowaniu zespołu bohaterce pomoże nie kto inny jak Nick Fury. Miałby on wybierać spośród następującego grona: Ms. Marvel, Hawkeye, Ironheart, Cassie Lang, America Chavez, Wiccan, Speed, Skarr i Amadeus Cho.

Scooper dodaje:

wśród rozważanych do dołączenia do grupy Champions postaci nie ma Hulklinga (jego osobny wątek będzie istotny dla kosmicznej części MCU) i Novy w wersji Sama Alexandra (Marvel nie ma obecnie takich planów);

Dom Pomysłów ma wciąż rozwijać film Wielka Wojna Hulka, którego akcja rozgrywałaby się w Bitewnym Świecie - pierwsze oficjalne informacje na jego temat powinny pojawić się przed tegorocznym Comic-Conem;

Strange Academy i Power Pack mogą okazać się projektami animowanymi, nie aktorskimi;

spotkanie Daredevila i Spider-Mana w MCU nastąpi prawdopodobnie dopiero po Secret Wars;

włodarze Marvela chcą sprowadzić do uniwersum Hotel Inferno, komiksową bazę operacyjną Mefisto z Las Vegas - nie jest wykluczone, że w MCU będzie ona ulokowana w Nowym Jorku.

Na razie nie wiemy, kiedy film o Young Avengers/Champions ukaże się w kinach - przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku pojawiły się plotki o tym, iż cały projekt zostanie zamieniony w serial.