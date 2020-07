Pandemia spopularyzowała granie, przed ekranami spędzamy długie godziny

Źródło: Pixabay

Wzrost zainteresowania grami komputerowymi w dobie pandemii nie powinien dziwić. Miliony osób straciły zatrudnienie, miliony przestawiły się na pracę zdalną, dzięki czemu odzyskali kilka godzin życia tygodniowo, które wcześniej tracili na dojazdy do pracy. Zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie, spopularyzowały platformy VoD, o czym wielokrotnie wspominaliśmy na łamach naEKRANIE. Odcisnęły także piętno na graczach, którzy dziś częściej sięgają po gry niż na początku roku.

Przekonują o tym autorzy badania RENTCafe, w którym zapytano respondentów, ile czasu spędzali z grami przed pandemią oraz po jej wybuchu. Jak się okazało, we wszystkich grupach wiekowych zainteresowanie tą formą rozrywki gwałtownie wzrosło.

Średni czas przeznaczany na gry komputerowe wzrósł o 60%, z 5,3 do 8,5 godziny w skali tygodnia. Co ciekawe, największy wzrost zanotowano w grupie wiekowej 41-55 lat. Przed pandemią ci użytkownicy w ciągu tygodnia spędzali w grach 4,5 godziny, a po jej wybuchu aż 7,9 godziny. Nie oznacza to jednak, że to ta grupa najwięcej czasu poświęca na granie – tu prym wiodą najmłodsi badani, jednak w ich wypadku średni wzrost zainteresowania tym sposobem spędzania czasu wolnego był nieznacznie mniejszy.

Zespół RENTCafe opublikował serię slajdów, które w klarowny sposób ilustrują przeprowadzone badanie:

RENTCafe: Liczba godzin przeznaczanych na granie w tygodniu w czasie pandemii

Eksperci pokusili się także o zbadanie, które gry w ostatnim czasie cieszyły się największą popularnością. Najczęściej wskazywano na serię Call of Duty, na drugim miejscu uplasował się najnowszy hit od Nintendo, Animal Crossing: New Horizons, a podium zamyka darmowy Fortnite. Ciekawie prezentują się dane o popularności przy uwzględnieniu wieku badanych osób. Grono odbiorców w wieku 18-40 lat jest w miarę zgodne i tu bezsprzecznie rządzi CoD. Za to starsi użytkownicy chętniej sięgają po prostsze, casualowe pozycje pokroju Candy Crusha czy Solitaire’a.

Więcej informacji oraz wykresów na temat zwyczajów graczy w dobie pandemii znajdziemy na blogu RENTCafe.