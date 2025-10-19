Przeczytaj w weekend
Najpotężniejsze postacie z anime Demon Slayer. Czy Tanjiro znalazł się w TOP10? [RANKING]

Demon Slayer to najpopularniejsze obecnie anime, w którym nie brakuje akcji oraz widowiskowych walk. Główni bohaterowie mierzą się z okrutnymi demonami, stosując niesamowite techniki, wykazują się wielką siłą. Które postacie są najpotężniejsze? Sprawdźcie w poniższym rankingu.
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
najpotężniejsze postacie anime kimetsu no yaiba miecz zabójcy demonów manga demon slayer
Demon Slayer fot. materiały prasowe
Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle niedawno podbiło kina na całym świecie, zarabiając łącznie 648 milionów dolarów. Dzięki temu znalazło się na 5. miejscu wśród najbardziej dochodowych produkcji tego roku, wyprzedzając Supermana, aktorski Jak wytresować smoka, F1: FilmMission: Impossible – The Final Reckoning.

W nowym filmie główni bohaterowie zmierzyli się z potężnymi złoczyńcami, jak Akaza i Doma. Ale czy to najsilniejsze postacie w historii? Sprawdźcie ranking stworzony przez serwis Ranker, w którym sklasyfikowano postacie anime Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba według ich siły i umiejętności. O kolejności zadecydowały głosy widzów i czytelników mangi. W pierwszej dziesiątce wyjaśniamy, dlaczego bohaterowie znaleźli się tak wysoko. Pojawiają się tu małe, ale niegroźne spoilery, które nie zdradzają szczegółów fabuły z mangi. Czy Muzan okazał się najpotężniejszy? A może któryś z zabójców demonów jest silniejszy? Które miejsce zajął Tanjiro? Zobaczcie poniżej TOP25. 

Demon Slayer - ranking najpotężniejszych postaci

25. Enmu

arrow-left
25. Enmu
fot. ufotable
arrow-right

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - ranking najlepszych postaci

arrow-left fot. Aniplex // Ufotable arrow-right

Źródło: Ranker

Magda Muszyńska
Co o tym sądzisz?
placeholder

