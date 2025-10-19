Najpotężniejsze postacie z anime Demon Slayer. Czy Tanjiro znalazł się w TOP10? [RANKING]

fot. materiały prasowe

Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle niedawno podbiło kina na całym świecie, zarabiając łącznie 648 milionów dolarów. Dzięki temu znalazło się na 5. miejscu wśród najbardziej dochodowych produkcji tego roku, wyprzedzając Supermana, aktorski Jak wytresować smoka, F1: Film i Mission: Impossible – The Final Reckoning.

W nowym filmie główni bohaterowie zmierzyli się z potężnymi złoczyńcami, jak Akaza i Doma. Ale czy to najsilniejsze postacie w historii? Sprawdźcie ranking stworzony przez serwis Ranker, w którym sklasyfikowano postacie anime Miecz zabójcy demonów – Kimetsu no Yaiba według ich siły i umiejętności. O kolejności zadecydowały głosy widzów i czytelników mangi. W pierwszej dziesiątce wyjaśniamy, dlaczego bohaterowie znaleźli się tak wysoko. Pojawiają się tu małe, ale niegroźne spoilery, które nie zdradzają szczegółów fabuły z mangi. Czy Muzan okazał się najpotężniejszy? A może któryś z zabójców demonów jest silniejszy? Które miejsce zajął Tanjiro? Zobaczcie poniżej TOP25.

Demon Slayer - ranking najpotężniejszych postaci

25. Enmu

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - ranking najlepszych postaci