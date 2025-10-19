Harry Potter - Ulica Pokątna na zdjęciach z planu serialu. Wygląda znajomo?

fot. materiały prasowe

Dzięki brytyjskiemu The Sun do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter, którego pierwszy sezon jest oparty na książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Na fotografiach widzimy charakterystyczną Ulicę Pokątną. Czy tym razem udało się stworzyć coś, co wygląda inaczej niż w filmach? Zobaczcie i oceńcie sami:

Harry Potter - Ulica Pokątna na zdjęciach

Chociaż na pierwszy rzut oka serialowa Ulica Pokątna wygląda tak samo jak w filmach, tabloid rozmawiał z autorem zdjęć, który twierdzi, że widział na planie całkowicie nowy rejon tej ulicy, którego nie pokazywano w filmach i który wygląda zupełnie inaczej. Największa wizualna różnica ma dotyczyć wizerunku banku Gringotta.

Nie wiadomo, dlaczego autor nie zrobił zdjęć nowej części planu. Twórcy muszą dokonywać pewnych zmian, ale siłą rzeczy opierają się na tych samych opisach co filmowcy, więc podobieństwa są nieuniknione.

Harry Potter - główna obsada

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

Prace na planie trwają. Premiera Harry'ego Pottera w HBO Max odbędzie się w 2027 roku.