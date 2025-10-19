Jak będzie wyglądać Lobo? Nowe przecieki z filmu Supergirl

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Scooper MyTimeToShineH, znany z często potwierdzanych informacji, opublikował nowe przecieki na temat filmu Supergirl. Komiksowy film osadzony jest w uniwersum DCU, w którym istnieje Superman, i oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Według jego źródeł nie wszystkie postacie z komiksu będą wyglądać tak samo na kinowym ekranie.

Supergirl - jaki będzie Lobo?

Informatorzy twierdzą, że Jason Momoa w charakteryzacji Lobo wygląda niemal identycznie jak w komiksach. Jego wizerunek ma być bardzo wierny oryginałowi.

Zupełnie inaczej ma natomiast wyglądać postać Ruthye, młodej kobiety ze szlachetnego rodu, która podróżuje przez galaktykę z Supergirl, by odnaleźć Krema i zemścić się za śmierć ojca. Czytamy, że bohaterka będzie ubrana w zielony płaszcz z futrzanym kapturem, czarne spodnie i brązowe buty, a do tego będzie mieć miecz. W komiksach nosiła prosty brązowy kostium, więc to wyraźna zmiana.

fot. materiały prasowe

Natomiast czarny charakter znany jako Krem ma bardziej przypominać potwora niż człowieka, co również różni się od pierwowzoru. W komiksie Krem to człowiek - pirat i zabójca działający w galaktyce. Być może filmowy Krem okaże się potężniejszym przeciwnikiem dla Supergirl.

W obsadzie są: Milly Alcock (Supergirl / Kara Zor-El), Matthias Schoenaerts (Krem of the Yellow Hills), Eve Ridley (Ruthye Marye Knoll), David Krumholtz (Zor-El), Emily Beecham (Alura In-Ze) oraz Jason Momoa (Lobo).

Supergirl - premiera filmu odbędzie się 26 czerwca 2026 roku.