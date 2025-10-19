Jak będzie wyglądać Lobo? Nowe przecieki z filmu Supergirl
Kinowa superprodukcja Supergirl została już nakręcona i obecnie trwa etap postprodukcji, czyli montaż i realizacja efektów specjalnych, aby wszystko było gotowe i dopracowane na 2026 rok. Nowe przecieki dotyczą wyglądu postaci, który może różnić się od tego znanego z komiksów.
Scooper MyTimeToShineH, znany z często potwierdzanych informacji, opublikował nowe przecieki na temat filmu Supergirl. Komiksowy film osadzony jest w uniwersum DCU, w którym istnieje Superman, i oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Według jego źródeł nie wszystkie postacie z komiksu będą wyglądać tak samo na kinowym ekranie.
Supergirl - jaki będzie Lobo?
Informatorzy twierdzą, że Jason Momoa w charakteryzacji Lobo wygląda niemal identycznie jak w komiksach. Jego wizerunek ma być bardzo wierny oryginałowi.
Zupełnie inaczej ma natomiast wyglądać postać Ruthye, młodej kobiety ze szlachetnego rodu, która podróżuje przez galaktykę z Supergirl, by odnaleźć Krema i zemścić się za śmierć ojca. Czytamy, że bohaterka będzie ubrana w zielony płaszcz z futrzanym kapturem, czarne spodnie i brązowe buty, a do tego będzie mieć miecz. W komiksach nosiła prosty brązowy kostium, więc to wyraźna zmiana.
Natomiast czarny charakter znany jako Krem ma bardziej przypominać potwora niż człowieka, co również różni się od pierwowzoru. W komiksie Krem to człowiek - pirat i zabójca działający w galaktyce. Być może filmowy Krem okaże się potężniejszym przeciwnikiem dla Supergirl.
W obsadzie są: Milly Alcock (Supergirl / Kara Zor-El), Matthias Schoenaerts (Krem of the Yellow Hills), Eve Ridley (Ruthye Marye Knoll), David Krumholtz (Zor-El), Emily Beecham (Alura In-Ze) oraz Jason Momoa (Lobo).
Supergirl - premiera filmu odbędzie się 26 czerwca 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Premiery tygodnia
15
paź
Bohema
15
paź
Złotowłosa
15
paź
Druga Furioza
16
paź
Left-Handed Girl
16
paź
Sygnaliści
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1940, kończy 85 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1945, kończy 80 lat
ur. 1977, kończy 48 lat