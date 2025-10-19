Przeczytaj w weekend
Avengers: Secret Wars może przebić Koniec gry. Nowe informacje zadziwiają!

Nowy przeciek na temat Avengers: Secret Wars, czyli finału Sagi Multiwersum tworzonej przez Marvel Studios, sugeruje największe kinowe wydarzenie w historii. Czy Marvelowi uda się zrealizować ten plan i dostarczyć widzom coś naprawdę niezwykłego?
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Disney avengers: secret wars MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Tobey Maguire - Tom Holland - Andrew Garfield Marvel/Sony/Collider
Wiemy, że Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry to jedne z największych projektów filmowych w historii. Wygląda na to, że celem Marvel Studios i braci Russo jest, by Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars podniosły poprzeczkę jeszcze wyżej. Tak sugeruje nowy przeciek.

Avengers: Secret Wars zadziwi?

Według przecieku celem twórców finału Sagi Multiwersum, czyli Avengers: Secret Wars, jest sprowadzenie dosłownie każdego superbohatera, którego w historii widzieliśmy na ekranach. Bez wyjątków chcą, by w wielkim finale pojawił się każdy z nich, mając swoje pożegnanie z widzami w epickim stylu. Oznacza to, że obok znanych widzom Avengers pojawiliby się choćby Ghost Rider (Nicolas Cage), Daredevil (Ben Affleck), Spider-Manowie (Andrew Garfield i Tobey Maguire) oraz wielu, wielu innych.

W związku z tym, że będzie to zakończenie wątku multiwersum (czyli wielu światów równoległych), wykorzystanie rozmaitych postaci, które widzieliśmy dotąd na ekranach, wydaje się oczywiste. Fani mają teorię, że w Avengers: Doomsday złoczyńca Doktor Doom wygra z Avengers i doprowadzi do stworzenia jednego świata pod swoimi rządami - ze szczątków rzeczywistości zniszczonych w wyniku kolizji światów. Marvel ma więc nieograniczony potencjał, by wielki finał przebił Avengers: Koniec gry i przypomniał widzom, że do tej pory niewykorzystany potencjał multiwersum można pokazać z prawdziwym rozmachem.

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6

Plan zakłada, że zakończenie Avengers: Secret Wars dokona mini-rebootu filmowego uniwersum Marvela. Jego efektem ma być stworzenie nowej rzeczywistości, w której na przykład mutanci, tacy jak X-Men, od zawsze istnieli - w przeciwieństwie do obecnego świata Avengers, gdzie ich nie było z powodu kwestii praw autorskich.

Zawsze istnieje ryzyko, że ktoś odmówi udziału lub będzie niedostępny, ale wszyscy są zgodni, że Marvel Studios potrafi przekonywać. Przekonamy się w 2027 roku, co z tego wyjdzie.

Warianty znanych bohaterów Marvela. Czy trafią do MCU w Secret Wars?

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
