Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie Pennywise'a. Będzie straszyć na małym ekranie

Witajcie w Derry to prequel kultowej historii Stephena Kinga znanej z To i jej filmowej adaptacji. Serial zadebiutuje w październiku na HBO Max, a jego głównym źródłem grozy będzie Pennywise, jeden z najbardziej przerażających złoczyńców w historii kina.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
to: witajcie w derry
To: Witajcie w Derry fot. Max
Reklama

W ramach promocji serialu To: Witajcie w Derry w sieci opublikowano nowe zdjęcie Pennywise’a, pokazujące złoczyńcę w pełnej okazałości. Ponieważ prequel jest powiązany z kinową serią To, czarny charakter wygląda niemal identycznie jak wcześniej  - różnice można zauważyć jedynie w drobnych detalach. To wciąż ta sama postać, w którą ponownie - tak jak w filmach - wciela się Bill Skarsgård.

Ranking książek grozy. Sprawdź, który horror rzucił wyzwanie Stephenowi Kingowi

To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie

Najnowsza fotografia Pennywise’a otwiera pełną galerię materiałów promujących serial.

Witajcie w Derry - Pennywise

arrow-left
Witajcie w Derry - Pennywise
fot. materiały prasowe
arrow-right

To: Witajcie w Derry - opis fabuły

Cztery miesiące po tajemniczym zniknięciu kolegi z klasy Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają odkryć, dlaczego w ich mieście zaczynają ginąć dzieci. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w Derry, gdzie żołnierze witają go z wyraźną rezerwą. Szybko okazuje się, że w tym miejscu dzieje się coś wyjątkowo niepokojącego.

W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.

To: Witajcie w Derry - premiera serialu w HBO Max już 26 października.

Źródło: Discussing Film

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  hbo max 
to: witajcie w derry
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
To: Witajcie w Derry
To: Witajcie w Derry Horror

Najnowsze

1 Mroczne widmo
-

Gwiezdne wojny - George Lucas promuje swoje muzeum. Zapytano go o Star Wars

2 Lobo
-
Plotka

Jak będzie wyglądać Lobo? Nowe przecieki z filmu Supergirl

3 Harry Potter - film - ulica pokątna
-

Harry Potter - Ulica Pokątna na zdjęciach z planu serialu. Wygląda znajomo?

4 Tobey Maguire - Tom Holland - Andrew Garfield
-
Spoilery

Avengers: Secret Wars może przebić Koniec gry. Nowe informacje zadziwiają!

5 Demon Slayer
-

Najpotężniejsze postacie z anime Demon Slayer. Czy Tanjiro znalazł się w TOP10? [RANKING]

6 Książki horrory
-

Ranking książek grozy. Sprawdź, który horror rzucił wyzwanie Stephenowi Kingowi

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e02

One-Punch Man

s51e03

Saturday Night Live

s2025e24

One Piece

s38e04

48 Hours Mystery

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jon Favreau
Jon Favreau

ur. 1966, kończy 59 lat

Michael Gambon
Michael Gambon

ur. 1940, kończy 85 lat

Gillian Jacobs
Gillian Jacobs

ur. 1982, kończy 43 lat

John Lithgow
John Lithgow

ur. 1945, kończy 80 lat

Mariusz Zaniewski
Mariusz Zaniewski

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV