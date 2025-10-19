To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie Pennywise'a. Będzie straszyć na małym ekranie
Witajcie w Derry to prequel kultowej historii Stephena Kinga znanej z To i jej filmowej adaptacji. Serial zadebiutuje w październiku na HBO Max, a jego głównym źródłem grozy będzie Pennywise, jeden z najbardziej przerażających złoczyńców w historii kina.
W ramach promocji serialu To: Witajcie w Derry w sieci opublikowano nowe zdjęcie Pennywise’a, pokazujące złoczyńcę w pełnej okazałości. Ponieważ prequel jest powiązany z kinową serią To, czarny charakter wygląda niemal identycznie jak wcześniej - różnice można zauważyć jedynie w drobnych detalach. To wciąż ta sama postać, w którą ponownie - tak jak w filmach - wciela się Bill Skarsgård.
Ranking książek grozy. Sprawdź, który horror rzucił wyzwanie Stephenowi Kingowi
To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie
Najnowsza fotografia Pennywise’a otwiera pełną galerię materiałów promujących serial.
To: Witajcie w Derry - opis fabuły
Cztery miesiące po tajemniczym zniknięciu kolegi z klasy Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają odkryć, dlaczego w ich mieście zaczynają ginąć dzieci. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w Derry, gdzie żołnierze witają go z wyraźną rezerwą. Szybko okazuje się, że w tym miejscu dzieje się coś wyjątkowo niepokojącego.
W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.
To: Witajcie w Derry - premiera serialu w HBO Max już 26 października.
Źródło: Discussing Film
Premiery tygodnia
15
paź
Bohema
15
paź
Złotowłosa
15
paź
Druga Furioza
16
paź
Left-Handed Girl
16
paź
Sygnaliści
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1940, kończy 85 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1945, kończy 80 lat
ur. 1977, kończy 48 lat