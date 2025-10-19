fot. Max

W ramach promocji serialu To: Witajcie w Derry w sieci opublikowano nowe zdjęcie Pennywise’a, pokazujące złoczyńcę w pełnej okazałości. Ponieważ prequel jest powiązany z kinową serią To, czarny charakter wygląda niemal identycznie jak wcześniej - różnice można zauważyć jedynie w drobnych detalach. To wciąż ta sama postać, w którą ponownie - tak jak w filmach - wciela się Bill Skarsgård.

To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie

Najnowsza fotografia Pennywise’a otwiera pełną galerię materiałów promujących serial.

Witajcie w Derry - Pennywise

To: Witajcie w Derry - opis fabuły

Cztery miesiące po tajemniczym zniknięciu kolegi z klasy Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają odkryć, dlaczego w ich mieście zaczynają ginąć dzieci. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w Derry, gdzie żołnierze witają go z wyraźną rezerwą. Szybko okazuje się, że w tym miejscu dzieje się coś wyjątkowo niepokojącego.

W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso.

To: Witajcie w Derry - premiera serialu w HBO Max już 26 października.