Panic Playdate – debiut retrokonsoli opóźniony, baterie nie przeszły testów jakości

Źródło: Playdate

Miłośnicy szeroko pojętego gamingu nie mają szczęścia w 2021 roku. Konsole dziewiątej generacji rozchodzą się na pniu i w niektórych regionach nie sposób ich kupić, ceny kart graficznych poszybowały do horrendalnych wartości, zamiast mocniejszego Switcha Pro na rynku pojawił się nieznacznie ulepszony model OLED, a problemy z półprzewodnikami wymusiły przesunięcie premiery Steam Decka od Valve o dwa miesiące. Jak się okazało, ucierpieli nawet miłośnicy retrogrania. Firma Panic, twórcy gry Firewatcha z 2016 roku, poinformowali, że ich konsola z korbką również nie pojawi się na rynku w 2021 roku.

W przypadku Playdate’a winy należy szukać nie w niskiej podaży podzespołów, a w partnerze biznesowym. Choć zespół Panic ogłosił, że pierwsze 5000 egzemplarzy konsoli trafiło do magazynu w Kalifornii, okazało się, że sprzęt nie spełnia zakładanych norm produktowych. Żywotność baterii niektórych modeli okazała się tak niska, że sprzętu nie dało się ani naładować, ani odpalić.

Po miesięcznym śledztwie zespół odpowiedzialny za dystrybucję konsoli podjął decyzję o wymianie baterii we wszystkich dostarczonych modelach na sprzęt od innego dystrybutora, który w pełni spełniał wymagania projektowe. Testy nowych baterii przebiegły pomyślnie, co pozwoliło wznowić prace nad dystrybucją sprzętu. Niestety, w związku z tym incydenctem całą pierwszą partię konsol odesłano na linię montażową w Malezji, co wymusiło opóźnienie oficjalnej premiery urządzenia.

Warto jednak zauważyć, że nawet zespół Panic zderzył się z problemem niskiej podaży podzespołów elektronicznych, choć to nie one są odpowiedzialne za wspomniane opóźnienie. Według przedstawicieli firmy procesory wykorzystane do produkcji konsoli wyprzedały się i będą dostępne nie wcześniej niż za dwa lata. Aby rozwiązać tę patową sytuację, zdecydowano się przeprojektować płytkę główną kolejnych partii Playdate’a i wykorzystać procesor o podobnych możliwościach, który nadal jest obecny na rynku hurtowniczym. Tym samym kryzys na rynku półprzewodników nie powinien znacząco opóźnić premiery kolejnych partii konsoli.

Firma zapowiedziała, że zgodnie z nowym harmonogramem klienci powinni otrzymać swoje zamówienia na początku 2022 roku.