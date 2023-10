Państwa świata jako superzłoczyńcy wg AI. Polska szatanem wśród krajów

fot. materiały prasowe

Wyobrażaliście sobie kiedykolwiek fabułę dobrego filmu bez antagonistów? To wręcz niemożliwe! A sztuczna inteligencja obdarowała nas czymś jeszcze lepszym. Oto zbiór państw z całego globu, które przemieniono w przerażających superzłoczyńców. Materiały opublikowane zostały na koncie @cherry__picking. Grafiki przedstawiają kraje z różnych miejsc na Ziemi, a wśród nich znalazła się również Polska. Jedno jest pewne -takiego obrazu naszego kraju się nie spodziewaliśmy!

A widzieliśmy już wiele. Zwłaszcza że na portalu pojawiła się już wcześniej podobna galeria, która dawała zupełnie inne spojrzenie na przedstawienie państw jako złoczyńców. Wtedy Polska nie do końca spełniała nasze oczekiwania, gdyż bliżej jej było do czasów komunistycznych. Jednak teraz została zaprezentowana niczym najmroczniejszy demon z piekielnych otchłani. To niecodzienne i nowe oblicze zainspirowało nas do podzielenia się inną wizją w tym temacie.

Wszyscy wiemy, że sztuczna inteligencja to jedno z topowych narzędzi obecnych czasów. Z wykorzystaniem jej odpowiedników możemy tworzyć niebywałe rzeczy. Choć obecnie jesteśmy zalewani owocami AI, wśród wielu materiałów można znaleźć perełki. Do zapoznania z jedną z nich serdecznie Was zapraszamy. Sprawdźcie koniecznie nowe spojrzenie na państwa świata jako superzłoczyńców.

To daje ciekawe spojrzenie na to, jak działa sztuczna inteligencja, które w dziwaczny sposób obrazuje kraje z dość zaskakującym rezultatem. Wiadomo, że supezłoczyńcy lub jak kto wie superłotrowie w historiach komiksowych są postaciami z charakterem, charyzmą i często wyglądają tak klimatycznie, że odbiorcy bardziej ich zapamiętują, niż superbohaterów. Dlatego też takie obrazowanie krajów pozwala zobaczyć, jak sztuczna inteligencja na bazie dostępnych informacji może postrzegać każde państwo. Chyba nie musimy się bać, że AI z tą wiedzą zrobi bunt maszyn jak w Terminatorze 2, ale przynajmniej może popatrzeć na wyjątkowe prace.

Państwa świata jako superzłoczyńcy [SZTUCZNA INTELIGENCJA - część I]

Afganistan

Państwa świata jako superzłoczyńcy [SZTUCZNA INTELIGENCJA - część II]

Luksemburg

Kraje jako złoczyńcy - sztuczna inteligencja

To idealny moment, aby przypomnieć wcześniejszą galerię. Macie okazję porównać sobie dawny obraz Polski z najnowszą jej wersją. Która bardziej przypadła Wam do gustu? Dajcie nam znać w komentarzach!